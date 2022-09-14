JE AUTO WASSEN: TIPS & TRICKS VOOR THUIS
Wordt het steeds lastiger om nog iets te zien door je voorruit? Zit de lak weer onder de pollen, bladeren, strooizout of insecten? Hoogste tijd om je auto te wassen! Geen zin om naar een wasstraat te gaan? Met de juiste apparatuur kun je je auto ook thuis wassen. We geven je tips voor een snelle en eenvoudige reiniging.
Waarom moet je je auto regelmatig wassen?
Het maakt niet uit of je een oldtimer hebt of een recenter model – auto’s moeten regelmatig worden gewassen. De carrosserie en de wielen hebben het hele jaar door te lijden van seizoensspecifiek vuil: strooizout in de winter, pollen in de lente, insecten in de zomer en dode bladeren in de herfst. Vuil dat niet wordt weggewassen kan langdurige schade veroorzaken aan de lak. Regelmatig poetsen herstelt dus niet alleen de glans van de auto, maar zorgt dat deze ook zijn waarde behoudt. Met de volgende tips kun je snel een auto met de hand wassen.
Let op: neem de voorschriften in acht
Mag je je auto thuis wassen? Dit hangt af van de plaatselijke voorschriften. In sommige landen, zoals Frankrijk, is het verboden je auto te wassen op de openbare weg, zelfs als er geen schoonmaakmiddelen voor worden gebruikt. Op particulier terrein is het wassen van auto’s en motoren over het algemeen toegestaan, op voorwaarde dat er hetzij geen water wordt gebruikt, of dat het wassen op eigen afgesloten terrein gebeurt. Voordat je je auto thuis gaat wassen is het dus raadzaam om na te gaan welke vorm van wassen uitdrukkelijk verboden is op particulier terrein. Je kunt je auto natuurlijk ook wassen bij een selfservice carwash, daarmee vermijd je eventuele juridische problemen.
Je auto met de hand wassen: stap voor stap
Stap 1: los vuil verwijderen
Voordat je met de eigenlijke schoonmaak begint, kun je het beste eerst met de hand of met een zachte handveger het losse vuil zoals bladeren en bloesem verwijderen.
Stap 2: voorreiniging
Nu kun je aan voorreiniging beginnen: het ergste vuil kun je verwijderen met de hogedrukreiniger in combinatie met de vlakstraalsproeier. Zo voorkom je dat je later krassen maakt met de wasborstel. Je kunt je auto ook met de hand wassen, met een tuinslang met spuitpistool, of met een emmer water en een spons. Als het nodig is, geef je meteen ook de wielen een voorbehandeling. Vergeet daarbij vooral de wieldoppen niet, want daar is vuil bijzonder hardnekkig. Om deze moeilijk bereikbare plaatsen te reinigen, zet je een korte Vario Power Jet 360°op de hogedrukreiniger. Het 360° verstelbare gewricht kan in elke gewenste hoek worden ingesteld. Zo kan de waterstraal naar voren, opzij, naar boven en naar beneden worden gericht.
Stap 3: het reinigingsproduct aanbrengen
Maak nu met de reinigingsfunctie van de hogedrukreiniger het hele voertuig van onder naar boven nat met autoshampoo of een universeel reinigingsmiddel en laat het kort inwerken om het grofste vuil los te maken. Het reinigingsmiddel weekt het vuil los, zodat dit vervolgens alleen nog met de sterke waterstraal hoeft te worden afgespoeld. Als een langere inweektijd nodig is voor erg hardnekkig vuil, kun je beter een schuimend reinigingsmiddel te gebruiken. Dit vormt een stevig schuim dat langer hecht. Het aanbrengen daarvan is heel makkelijk met een schuimpistool. Je kunt het reinigingsmiddel ook met een zachte spons op de carrosserie aanbrengen. Maar let op: maak geen grote berg schuim, want dat glijdt onder zijn eigen gewicht van de auto af en heeft dan dus geen tijd om in te werken.
Stap 4: de auto wassen
Reinig vervolgens het hele voertuig met een hogedrukreiniger en schoon water. Gebruik de vlakstraal altijd op een afstand van ten minste 15 centimeter van het oppervlak of 30 centimeter van de banden. Je kunt ook een zachte wasborstel, een powerborstel of een roterende wasborstel op de hogedrukreiniger gebruiken om het vuil echt grondig te verwijderen. Tip: was altijd van onder naar boven. Zo kun je beter zien waar je al geweest bent en wat je nog moet doen. Bovendien heeft het reinigingsmiddel zo het meeste nut.
Als je geen hogedrukreiniger hebt, kun je je auto ook wassen met een tuinslang en een spuitpistool.
Tips
Bij gebruik van reinigingsmiddel plus water in combinatie met een hogedrukreiniger, geldt de regel ‘concentratie vóór hoeveelheid’. Met andere woorden: het is beter om zuinig om te gaan met een iets geconcentreerder reinigingsmiddel dan veel te gebruiken van een sterk verdund product, dat gegarandeerd minder goed zal werken.
Stap 5: het voertuig laten drogen en de lak bijwerken
Nadat de auto is gewassen en afgespoeld, laat je hem drogen of wrijf je hem droog met een zeem. Kleine onvolkomenheden en krasjes die tijdens het schoonmaken zichtbaar worden, kun je repareren met een lakstift. Zodra je klaar bent met de buitenkant, kun je het interieur van de auto schoonmaken.
Een auto wassen waar hardnekkig vuil op zit
Insectenvlekken
Insectensporen kunnen voorzichtig van het lakwerk, de radiatorroosters, buitenspiegels, ruiten en kunststof onderdelen worden verwijderd met een insectenverwijderaar. Gewoon na de voorreiniging het middel op de vieze plek spuiten, laten inwerken en daarna afspoelen met schoon water. Je kunt ook het vuil zacht laten worden onder wat vochtig keukenpapier en het dan 15 minuten later voorzichtig wegvegen.
Boomhars
Als je boomhars op je auto vindt, moet je snel handelen. Hoe ‘verser’ de hars, hoe makkelijker het is om het goedje er met de hand, met heet water en een spons, met een hogedrukreiniger, of in een wasstraat weer af te krijgen. Als de hars daarentegen al droog is, kun je een van de volgende tips proberen: een paar druppels slotontdooier aanbrengen op de harsvlek, of de vlek inwrijven met vet, zoals boter, margarine of bakolie. Na een paar minuten de hars wegvegen met een zachte doek.
Vogelpoep
Vogelpoep die niet snel wordt verwijderd kan in de autolak inbranden en deze beschadigen, vooral tijdens de zomermaanden. Je moet dus niet te lang wachten met het verwijderen ervan. Let op: probeer nooit opgedroogde vogelpoep te verwijderen door over de vlek te wrijven, want dat kan krassen in je lak veroorzaken. In plaats daarvan laat je de vlekken eerst weken onder een met lauw water natgemaakte theedoek, en daarna was je de auto met een hogedrukreiniger of in een wasstraat. De viezigheid kan daarna gewoon worden weggeveegd met een zachte spons of vochtige doek of onder hoge druk van je auto afgespoeld worden.
Zoutresten
In de winter moet je je auto regelmatig thuis wassen. Strooizout en gruis kunnen corrosie versterken op plaatsen waar de lak al beschadigd is, als gevolg van bijvoorbeeld een botsing of steenslag. Strooizout moet ook regelmatig van de onderkant van de auto worden verwijderd. Om de carrosserie beter te beschermen tegen vocht en zout wordt aanbevolen de auto voor de winter grondig te wassen en vervolgens de lak te onderhouden met Polish & Wax.
Ramen en spiegels schoonmaken
Mensen die veel op de weg zitten kennen het probleem: vuil van de weg, pollen en insecten verzamelen zich in no time op de voorruit, vooral in de zomer. De auto ziet er dan niet alleen vies uit – al dat vuil kan ook het zicht gevaarlijk verminderen. Wie zijn auto met de hand wast, kan van de gelegenheid gebruikmaken om meteen de voorruit, de zijruiten en de spiegels aan te pakken. Daarvoor kun je het beste een speciale autoruitreiniger gebruiken: alle insectenvlekken, straatvuil en vingerafdrukken verdwijnen en je krijgt gegarandeerd streeploze en schitteringsvrije ruiten. Bovendien bevatten dergelijke reinigers vaak additieven met een antistatisch effect, zodat glas minder snel vuil wordt en makkelijker schoon te maken is. Het werkt als volgt: het reinigingsmiddel over het glasoppervlak verdelen, even laten inwerken en daarna afnemen met een microvezeldoek. Nóg makkelijker gaat het met de autoruiten-reinigingsset, die je in combinatie met de elektrische ijskrabber het hele jaar door kunt gebruiken. Dankzij de krachtige rotatie van het apparaat verdwijnt ook aangekoekt vuil met gemak.