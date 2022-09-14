JE AUTO WASSEN: TIPS & TRICKS VOOR THUIS

Stap 4: de auto wassen

Reinig vervolgens het hele voertuig met een hogedrukreiniger en schoon water. Gebruik de vlakstraal altijd op een afstand van ten minste 15 centimeter van het oppervlak of 30 centimeter van de banden. Je kunt ook een zachte wasborstel, een powerborstel of een roterende wasborstel op de hogedrukreiniger gebruiken om het vuil echt grondig te verwijderen. Tip: was altijd van onder naar boven. Zo kun je beter zien waar je al geweest bent en wat je nog moet doen. Bovendien heeft het reinigingsmiddel zo het meeste nut.

Als je geen hogedrukreiniger hebt, kun je je auto ook wassen met een tuinslang en een spuitpistool.