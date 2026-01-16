Universele reiniger, 1l

Krachtige universeelreiniger (1 liter-fles) voor gebruik met Kärcher hogedrukreinigers. Met nieuwe actieve vuilverwijderaar waardoor olie, vet en minerale vervuiling moeiteloos kan worden verwijderd met enkel koud water. Plug 'n Clean : gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. Kan worden gebruikt overal rondom het huis en in de tuin en voor de reiniging van voertuigen.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 1
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 6
Gewicht (kg) 1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 100 x 100 x 215
