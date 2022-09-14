THUIS HET INTERIEUR VAN JE AUTO REINIGEN

1. De auto stofzuigen

Begin met het schoonmaken van de hele binnenkant met een nat-/droogzuiger om het ergste vuil zoals kruimels, vuil en haren van huisdieren weg te zuigen. Je kunt het beste starten bij de kofferbak en naar het dashboard toewerken. Vergeet daarbij vooral de kleine ruimtes niet – die zijn vaak een verzamelplaats van vuil. Op die plekken kun je het beste een speciaal mondstuk gebruiken, bijvoorbeeld een plintenzuigmond. Daarmee is vuil goed weg te zuigen op lastig bereikbare plaatsen, zoals tussen de stoelen en de deuren of op het dashboard. Met de autozuigmond kun je snel en makkelijk de grotere oppervlakken reinigen, zoals de voetenruimtes en de kofferbak. Bevestig gewoon het juiste mondstuk aan het uiteinde van de zuigslang. Snoerloze stofzuigers maken je werk nog makkelijker, want je hoeft niet meer met een snoer te worstelen om overal te komen. En nog een voordeel: je er ook niet meer over struikelen!

Ook de stoelbekleding moet grondig worden gestofzuigd. Aanbevolen wordt voor stoffen bekleding een harde borstel te gebruiken, en voor leren bekleding een zachte.