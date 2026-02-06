Kit de nettoyage pour habitacle
Du plancher jusqu'au coffre en passant par les sièges : le kit d'accessoires spécial pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden permet un nettoyage intégral de l'habitacle.
Grâce au kit d'accessoires complet composé d'un flexible de rallonge de 1,5 mètre, d'un suceur pour fentes extra long, d'un suceur voiture, d'un suceur-pinceau à poils durs, d'un suceur-pinceau à poils souples et d'une bonnette microfibres pour les surfaces lisses et les surfaces vitrées, le nettoyage de l'habitacle devient un jeu d'enfant – et votre voiture se transforme en espace bien-être parfaitement propre. Plancher, tapis de sol, sièges, tableau de bord, console centrale, vitres ou coffre : ce kit d'accessoires permet de faire briller l'ensemble de l'habitacle en un tour de main. Même les zones difficiles à atteindre comme les interstices et les surfaces délicates sont ainsi parfaitement nettoyées. Ce kit d'accessoires est adapté à tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.
Caractéristiques et avantages
Vaste kit d'accessoires pour le nettoyage complet et soigné de l'habitacle
Y compris une rallonge de flexible de 1,5 m pour un rayon d'action et une liberté de mouvement augmentés
Kit d'accessoires pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|6
|Composition du tissus
|80 % polyester, 20 % polyamide
|Diamètre nominal standard (mm)
|35
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,7
|Poids avec emballage (kg)
|0,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|560 x 230 x 130
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 2 V-12/4/18 (BYYY)
- KWD 3 S V-17/4/20 Édition Anniversaire
- KWD 3 S V-17/4/20/F
- KWD 3 V-17/4/20/F
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- WD 1 Classic
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18 (avec la batterie amovible)
- WD 2-18 (sans la batterie amovible)
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 Premium sans fil (avec la batterie amovible)
- WD 3 Premium sans fil (sans la batterie amovible)
- WD 3 S V 19-4-20 + jeu de brosses
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 sans fil (avec la batterie amovible)
- WD 3 sans fil (sans la batterie amovible)
- WD 3-18 (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 (sans la batterie amovible)
- WD 3-18 S (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 S (sans la batterie amovible)
- WD 4 P S V-20/5/22 (YSY)
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual (sans batterie amovible)
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual (sans batterie amovible)
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T *EU-III
- WD1 Compact sans fil (avec la batterie amovible)
- WD1 Compact sans fil (sans la batterie amovible)
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Couloirs
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Poches de côté de la voiture
- Tableau de bord
- Console centrale
- Coffre
- Sièges de voiture
- Banquette arrière
- Espace réservé aux pieds
- Pare-brise