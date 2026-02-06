Ultra puissant, l’aspirateur eau et poussières WD 4 S V-20/5/22 assure un nettoyage optimal grâce à sa combinaison efficace : moteur 1 100 W, flexible de 2,2 m et buse de sols à attache. Il aspire sans effort saletés sèches ou humides, fines ou grossières, sans avoir à changer de filtre. Sa cuve en acier inoxydable de 20 L est robuste et résistante aux chocs. Il dispose d’un câble de 5 m, d’un filtre plissé plat, d’un sac filtre en ouate et d’une technologie brevetée permettant de retirer le filtre rapidement et sans contact avec la saleté. La fonction soufflerie intégrée est idéale dans les zones difficiles d’accès. La poignée amovible permet de fixer les accessoires directement sur le flexible. Le rangement est simplifié : flexible enroulable sur la tête, tubes et buses fixables au carter. Le système « Pull & Push » permet d’ouvrir et fermer facilement la cuve, et la poignée ergonomique facilite le transport.