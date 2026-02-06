WD 4 S Go!Further
WD 4 S Go!Further (édition limitée, noir) : un aspirateur eau/poussière conçu avec 35% de plastique recyclé¹⁾, incluant des accessoires exclusifs comme la buse pour voiture.
Ultra puissant, l’aspirateur eau et poussières WD 4 S V-20/5/22 assure un nettoyage optimal grâce à sa combinaison efficace : moteur 1 100 W, flexible de 2,2 m et buse de sols à attache. Il aspire sans effort saletés sèches ou humides, fines ou grossières, sans avoir à changer de filtre. Sa cuve en acier inoxydable de 20 L est robuste et résistante aux chocs. Il dispose d’un câble de 5 m, d’un filtre plissé plat, d’un sac filtre en ouate et d’une technologie brevetée permettant de retirer le filtre rapidement et sans contact avec la saleté. La fonction soufflerie intégrée est idéale dans les zones difficiles d’accès. La poignée amovible permet de fixer les accessoires directement sur le flexible. Le rangement est simplifié : flexible enroulable sur la tête, tubes et buses fixables au carter. Le système « Pull & Push » permet d’ouvrir et fermer facilement la cuve, et la poignée ergonomique facilite le transport.
Caractéristiques et avantages
Procédé breveté d'enlèvement du filtreRapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures. Pour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre.
Rangement pratique des câbles et des accessoiresRangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant. Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Composants durablesConçu avec 35 % de plastique recyclé¹⁾ Emballage à partir de 80 % de papier recyclé au minimum. L'emballage comprend des sachets en plastique fabriqués à partir de 50 % de matières recyclées au minimum.²⁾
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination des saletés sans effort, p. ex. d'un lit de gravier.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement peu encombrant du flexible d'aspiration, qui se suspend à la tête de l'aspirateur.
- Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Sac filtrant non-tissé avec système pratique de verrouillage
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration longue durée et une rétention optimale de la poussière.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et des petites pièces comme les clous et les vis.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1100
|Puissance d'aspiration (W)
|240
|Dépression (mbar)
|max. 240
|Débit d'air (l/s)
|max. 55
|Taille de la cuve (l)
|20
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Composant de couleur
|Tête Noir Cuve Acier inoxydable Pare-chocs Noir
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau sonore (dB (A))
|73
|Couleur
|Noir
|Poids sans accessoires (kg)
|7,2
|Poids avec emballage (kg)
|10,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|384 x 365 x 524
¹⁾ Produit uniquement, toutes les pièces en plastique à l'exception des accessoires. / ²⁾ Concernant l'emballage à l'intérieur de la boîte.
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2.2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau du flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal des tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Buse eau/poussières: Clips
- Suceur fentes
- Buse pour voiture
- Buse-pinceau à poils souples
- Buse-pinceau à poils durs
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sac filtrant en ouate: 1 Pièce(s), 3 couches
Équipement
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction soufflerie
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Crochet pour câble
- Position parking
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Pare-chocs robuste
- Roulettes sans frein: 4 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Atelier
- Cave
- Liquides
- Entrée
- Salle de loisirs
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine WD 4 S Go!Further
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.