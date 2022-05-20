L'aspirateur eau et poussières WD 4 V-20/5/22 est très puissant et économe en énergie avec 1000 W. Le tuyau d'aspiration et la buse de sol à clips sont coordonnés de manière optimale pour obtenir les meilleurs résultats de nettoyage. Les saletés humides ou sèches, fines ou grossières, sont éliminées en continu sans qu'il soit nécessaire de changer le filtre. L'appareil est livré avec un bac en plastique robuste et résistant aux chocs de 20 litres, un câble de 5 mètres, un tuyau d'aspiration de 2,2 mètres, une buse de sol à clips, un filtre plissé plat et un sac filtrant en polaire. Grâce à une technologie brevetée, le filtre de l'aspirateur eau et poussière peut être retiré facilement et rapidement en quelques secondes pour un nettoyage en profondeur - sans entrer en contact avec la saleté. Lorsqu'il n'est pas possible d'aspirer, la fonction de soufflerie supplémentaire est utile. Les tubes et la buse de sol se rangent également de manière rapide et pratique sur le côté. Parmi les autres avantages, le système de verrouillage "Pull & Push" qui permet d'ouvrir et de fermer facilement le conteneur, ainsi que la poignée de transport ergonomique qui permet de transporter l'aspirateur.