WD 4 V-20/5/22
Aspirateur eau et poussières très puissant et économe en énergie avec réservoir en plastique de 20 litres, filtre plissé plat pratique, tuyau d'aspiration de 2,2 m et fonction de soufflerie.
L'aspirateur eau et poussières WD 4 V-20/5/22 est très puissant et économe en énergie avec 1000 W. Le tuyau d'aspiration et la buse de sol à clips sont coordonnés de manière optimale pour obtenir les meilleurs résultats de nettoyage. Les saletés humides ou sèches, fines ou grossières, sont éliminées en continu sans qu'il soit nécessaire de changer le filtre. L'appareil est livré avec un bac en plastique robuste et résistant aux chocs de 20 litres, un câble de 5 mètres, un tuyau d'aspiration de 2,2 mètres, une buse de sol à clips, un filtre plissé plat et un sac filtrant en polaire. Grâce à une technologie brevetée, le filtre de l'aspirateur eau et poussière peut être retiré facilement et rapidement en quelques secondes pour un nettoyage en profondeur - sans entrer en contact avec la saleté. Lorsqu'il n'est pas possible d'aspirer, la fonction de soufflerie supplémentaire est utile. Les tubes et la buse de sol se rangent également de manière rapide et pratique sur le côté. Parmi les autres avantages, le système de verrouillage "Pull & Push" qui permet d'ouvrir et de fermer facilement le conteneur, ainsi que la poignée de transport ergonomique qui permet de transporter l'aspirateur.
Caractéristiques et avantages
Procédé breveté d'enlèvement du filtreRapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures. Pour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareilRangement peu encombrant du flexible d'aspiration, qui se suspend à la tête de l'aspirateur. Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Rangement pratique des câbles et des accessoiresRangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant. Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Sac filtrant non-tissé avec système pratique de verrouillage
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration longue durée et une rétention optimale de la poussière.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination des saletés sans effort, p. ex. d'un lit de gravier.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et des petites pièces comme les clous et les vis.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
Poignée amovible
- Offre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration.
- Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1100
|Puissance d'aspiration (W)
|240
|Dépression (mbar)
|max. 240
|Débit d'air (l/s)
|max. 55
|Taille de la cuve (l)
|20
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composant de couleur
|Tête Jaune Cuve Jaune Pare-chocs Jaune
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau sonore (dB (A))
|73
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|6,8
|Poids avec emballage (kg)
|10,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|384 x 365 x 526
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2.2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau du flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal des tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Buse eau/poussières: Clips
- Suceur fentes
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sac filtrant en ouate: 1 Pièce(s), 3 couches
Équipement
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction soufflerie
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Crochet pour câble
- Position parking
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Pare-chocs robuste
- Roulettes sans frein: 4 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Atelier
- Cave
- Liquides
- Entrée
- Salle de loisirs
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine WD 4 V-20/5/22
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.