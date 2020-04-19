WD 3 P V-19/4/20
Le WD 3 P V-19/4/20 est idéal pour l'aspiration de poussières, gravats ou de petites quantités d'eau mais aussi pour les petits travaux d'atelier grâce à sa prise d'asservissement.
Le WD 3 P V-19/4/20 offre une puissance d'aspiration élevée et une faible consommation électrique de seulement 1000 watts. La combinaison optimale de l'appareil avec un flexible d'aspiration et un suceur sol à clips assure d'excellents résultats pour le nettoyage des saletés sèches, humides, fines ou grossières. Il se distingue par un format compact, une cuve en plastique robuste de 19 litres, un câble de 4 mètres, un flexible d'aspiration de 2 mètres et un sachet filtre ouate. Grâce au filtre à cartouche monobloc, l'aspiration des saletés humides et sèches est possible sans remplacement du filtre. La prise électrique intégrée avec fonction marche/arrêt automatique permet de raccorder des outils électroportatifs comme des scies ou des meuleuses pour aspirer directement les poussières générées lors de leur utilisation. La fonction de soufflerie est utile pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès. Le rangement du flexible prend peu de place puisqu'il s'accroche sur le dessus de l'appareil. Le câble peut être rangé sur le crochet pour câble intégré, les tubes d'aspiration et les suceurs pour sol sur le pare-chocs. Le système de verrouillage « Pull & Push » permet d'ouvrir et de fermer facilement la cuve. Les accessoires peuvent également être montés sur le flexible d'aspiration. La poignée de transport est ergonomique.
Caractéristiques et avantages
Prise électrique avec marche/arrêt automatique pour travailler avec des outils électriquesLes poussières et éclats produits par le rabotage, le sciage et le ponçage sont aspirés directement. L'aspirateur s'arrête/se met en marche automatiquement via l'outil électrique.
Filtre cartouchePour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre. Montage ou démontage simple du filtre par rotation sans pièce de verrouillage supplémentaire.
Rangement pratique des câbles et des accessoiresRangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant. Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement compact du flexible sur la tête de l'appareil.
- Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et petites pièces comme les vis et les clous.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination des saletés sans effort, p. ex. d'un lit de gravier.
- Nettoyage en douceur des surfaces sensibles et des objets délicats.
Sac filtrant en ouate
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration longue durée et une rétention optimale de la poussière.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
Poignée amovible
- Offre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration.
- Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Puissance d'entrée nominale Prise intégrée (W)
|min. 100 - max. 2100
|Puissance d'aspiration (W)
|230
|Dépression (mbar)
|max. 230
|Débit d'air (l/s)
|max. 45
|Taille de la cuve (l)
|19
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composant de couleur
|Tête Jaune Cuve Jaune Pare-chocs Jaune
|Câble d'alimentation (m)
|4
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau sonore (dB (A))
|74
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|5,1
|Poids avec emballage (kg)
|7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|349 x 328 x 528
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau du flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal des tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Buse eau/poussières: Clips
- Suceur fentes
- Adaptateur pour le raccordement d'outils électriques
- Filtre cartouche: Cellulose
- Sac filtrant en ouate: 1 Pièce(s), 3 couches
Équipement
- Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction soufflerie
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport rabattable
- Crochet pour câble
- Position parking
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Pare-chocs robuste
- Roulettes sans frein: 4 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Atelier
- Terrasses
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Cave
- Liquides
- Entrée
- Salle de loisirs
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine WD 3 P V-19/4/20
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.