Le WD 3 P V-19/4/20 offre une puissance d'aspiration élevée et une faible consommation électrique de seulement 1000 watts. La combinaison optimale de l'appareil avec un flexible d'aspiration et un suceur sol à clips assure d'excellents résultats pour le nettoyage des saletés sèches, humides, fines ou grossières. Il se distingue par un format compact, une cuve en plastique robuste de 19 litres, un câble de 4 mètres, un flexible d'aspiration de 2 mètres et un sachet filtre ouate. Grâce au filtre à cartouche monobloc, l'aspiration des saletés humides et sèches est possible sans remplacement du filtre. La prise électrique intégrée avec fonction marche/arrêt automatique permet de raccorder des outils électroportatifs comme des scies ou des meuleuses pour aspirer directement les poussières générées lors de leur utilisation. La fonction de soufflerie est utile pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès. Le rangement du flexible prend peu de place puisqu'il s'accroche sur le dessus de l'appareil. Le câble peut être rangé sur le crochet pour câble intégré, les tubes d'aspiration et les suceurs pour sol sur le pare-chocs. Le système de verrouillage « Pull & Push » permet d'ouvrir et de fermer facilement la cuve. Les accessoires peuvent également être montés sur le flexible d'aspiration. La poignée de transport est ergonomique.