KWD 2 V-12/4/18 (BYYY)
L'aspirateur eau et poussière d'entrée de gamme KWD 2 V-12/4/18 est idéal avec un réservoir de 12 litres, un câble de 4 m, un tuyau d'aspiration de 1,8 m et une fonction de soufflerie.
Le KWD 2 V-12/4/18 séduit par son design compact, sa puissance et son efficacité énergétique, avec une consommation de seulement 1000 W. L'appareil permet d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage pour les saletés sèches, humides, fines et grossières. L'aspirateur pour liquides et poussières est équipé d'un réservoir en plastique robuste de 12 litres, d'un câble de 4 mètres, d'un tuyau d'aspiration de 1,8 mètre de long avec poignée droite, d'une buse de sol à clips, d'un filtre en mousse et d'un sac filtrant en tissu polaire. L'aspirateur dispose également d'une fonction de soufflerie pratique, qui peut être utilisée dans les endroits où il est difficile d'aspirer. L'espace de rangement situé sur la tête de l'appareil permet de stocker en toute sécurité les outils et les petites pièces telles que les vis et les clous. Les tubes et les buses de sol peuvent également être rangés rapidement et facilement dans la position de stationnement sur le pare-chocs. En outre, la machine dispose d'un espace de rangement peu encombrant, d'un rangement simple pour les accessoires, du système de verrouillage « Pull & Push » et d'une poignée de transport ergonomique.
Caractéristiques et avantages
Rangement pratique des accessoiresRangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant. Rangement compact.
Fonction de soufflerie pratiquePartout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile. Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
Sac filtrant en ouateMatériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure. Pour une puissance d'aspiration longue durée et une rétention optimale de la poussière.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et petites pièces comme les vis ou les clous.
Position de parking pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Poignée de transport ergonomique
- Pour un transport confortable de l'aspirateur.
Spécifications
Données techniques
|Puissance absorbée (W)
|1000
|Puissance d'aspiration (W)
|220
|Dépression (mbar)
|max. 220
|Débit d'air (l/s)
|max. 43
|Taille de la cuve (l)
|12
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composant de couleur
|Tête Noir Cuve Jaune Pare-chocs Jaune
|Câble d'alimentation (m)
|4
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Niveau sonore (dB (A))
|74
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoire (kg)
|4,1
|Poids avec emballage (kg)
|6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|349 x 328 x 378
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 1.8 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée droite
- Matériau du flexible d'aspiration: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur des tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal des tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Buse eau/poussières: Clips
- Buse de fentes
- Filtre mousse: 1 Pièce(s)
Équipement
- Sac filtrant en ouate: 3 couches
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction soufflerie
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport rabattable
- Position parking
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Pare-chocs robuste
- Roulettes sans frein: 4 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Cave
- Liquides
- Entrée
- Salle de loisirs
Accessoires
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