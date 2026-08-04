Le KWD 2 V-12/4/18 séduit par son design compact, sa puissance et son efficacité énergétique, avec une consommation de seulement 1000 W. L'appareil permet d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage pour les saletés sèches, humides, fines et grossières. L'aspirateur pour liquides et poussières est équipé d'un réservoir en plastique robuste de 12 litres, d'un câble de 4 mètres, d'un tuyau d'aspiration de 1,8 mètre de long avec poignée droite, d'une buse de sol à clips, d'un filtre en mousse et d'un sac filtrant en tissu polaire. L'aspirateur dispose également d'une fonction de soufflerie pratique, qui peut être utilisée dans les endroits où il est difficile d'aspirer. L'espace de rangement situé sur la tête de l'appareil permet de stocker en toute sécurité les outils et les petites pièces telles que les vis et les clous. Les tubes et les buses de sol peuvent également être rangés rapidement et facilement dans la position de stationnement sur le pare-chocs. En outre, la machine dispose d'un espace de rangement peu encombrant, d'un rangement simple pour les accessoires, du système de verrouillage « Pull & Push » et d'une poignée de transport ergonomique.