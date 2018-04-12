WD 2 Plus V-12/4/18
L'aspirateur eau et poussières d'entrée de gamme WD 2 Plus V-12/4/18 convainc les utilisateurs avec un réservoir de 12 litres, un tuyau d'aspiration de 1,8 m et une fonction de soufflerie.
Compact, le WD 2 Plus V-12/4/18 offre une puissance d'aspiration élevée et une faible consommation électrique de seulement 1000 watts. Il assure d'excellents résultats de nettoyage avec les saletés sèches, humides, fines et grossières. L'aspirateur eau et poussières est équipé d'une cuve en plastique robuste de 12 litres, d'un câble de 4 mètres ainsi que d'un flexible d'aspiration de 1,8 mètre avec poignée, d'une buse de sol à clips, d'un filtre en mousse et d'un sachet filtre non-tissé. L'aspirateur dispose en outre d'une fonction de soufflerie particulièrement utile pour le nettoyage des zones où l'aspiration n'est pas possible. La surface de rangement sur le dessus de l'appareil est prévue pour les outils et les petites pièces comme les vis et les clous. Les tubes d'aspiration et la buse de sol se rangent également facilement et rapidement en position de stationnement sur le pare-chocs de l'appareil. Parmi les points forts du modèle figurent : le faible encombrement, le rangement pratique des accessoires, le système de verrouillage « Pull & Push » et la poignée de transport ergonomique facilitant le transport.
Caractéristiques et avantages
Rangement pratique des accessoires
- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement compact.
Fonction soufflerie
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
Sac filtrant en ouate
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration longue durée et une rétention optimale de la poussière.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et petites pièces comme les vis ou les clous.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Poignée de transport ergonomique
- Pour un transport facile de l'aspirateur.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Puissance d'aspiration (W)
|220
|Dépression (mbar)
|max. 220
|Débit d'air (l/s)
|max. 43
|Taille de la cuve (l)
|12
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composant de couleur
|Tête Jaune Cuve Jaune Pare-chocs Jaune
|Câble d'alimentation (m)
|4
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau sonore (dB (A))
|74
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,1
|Poids avec emballage (kg)
|6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|349 x 328 x 378
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 1.8 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée droite
- Matériau du flexible d'aspiration: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal des tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Buse eau/poussières: Clips
- Suceur fentes
- Sac filtrant en ouate: 1 Pièce(s), 3 couches
- Filtre mousse: 1 Pièce(s)
Équipement
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction soufflerie
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport rabattable
- Position parking
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Pare-chocs robuste
- Roulettes sans frein: 4 Pièce(s)
Videos
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Cave
- Liquides
- Entrée
- Salle de loisirs
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine WD 2 Plus V-12/4/18
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.