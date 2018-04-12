Compact, le WD 2 Plus V-12/4/18 offre une puissance d'aspiration élevée et une faible consommation électrique de seulement 1000 watts. Il assure d'excellents résultats de nettoyage avec les saletés sèches, humides, fines et grossières. L'aspirateur eau et poussières est équipé d'une cuve en plastique robuste de 12 litres, d'un câble de 4 mètres ainsi que d'un flexible d'aspiration de 1,8 mètre avec poignée, d'une buse de sol à clips, d'un filtre en mousse et d'un sachet filtre non-tissé. L'aspirateur dispose en outre d'une fonction de soufflerie particulièrement utile pour le nettoyage des zones où l'aspiration n'est pas possible. La surface de rangement sur le dessus de l'appareil est prévue pour les outils et les petites pièces comme les vis et les clous. Les tubes d'aspiration et la buse de sol se rangent également facilement et rapidement en position de stationnement sur le pare-chocs de l'appareil. Parmi les points forts du modèle figurent : le faible encombrement, le rangement pratique des accessoires, le système de verrouillage « Pull & Push » et la poignée de transport ergonomique facilitant le transport.