De format compact, l'aspirateur eau et poussières WD 3 S V-17/6/20 Car offre une puissance d'aspiration élevée et une faible consommation électrique de seulement 1000 watts. L'appareil nettoie parfaitement avec un suceur voiture, un suceur pour fentes extra-long et un suceur pinceau à poils souples et durs. Sur les surfaces sensibles comme le tableau de bord, les zones particulièrement sales comme le plancher, les surfaces importantes comme le coffre ou les espaces exigus entre les sièges, les brosses et suceurs spéciaux assurent un nettoyage facile et en profondeur de l'habitacle. La poignée amovible permet de monter les brosses et les suceurs directement sur le flexible d'aspiration pour atteindre facilement les espaces exigus. L'aspirateur est équipé d'une cuve en acier inoxydable robuste et résistante aux chocs de 17 litres, d'un câble de 6 mètres et d'un flexible d'aspiration de 2 mètres avec poignée amovible, d'un suceur sol à clips, d'un suceur pour fentes, d'un filtre à cartouche et d'un sachet filtre en non-tissé. Le filtre à cartouche monobloc permet l'aspiration des saletés sèches et humides sans remplacement du filtre. Autres équipements : possibilités de rangement sur le dessus de l'appareil, fonction de soufflerie pratique, système de verrouillage « Pull & Push » pour ouvrir et fermer facilement la cuve, poignée de transport ergonomique.