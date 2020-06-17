WD 3 S V-17/6/20 Car
Ultra-puissant, le WD 3 S V-17/6/20 Car est équipé d'une cuve en acier inoxydable de 17 litres, d'un câble de 6 mètres, d'un flexible d'aspiration de 2 mètres et de suceurs voiture spéciaux pour le nettoyage intérieur des véhicules en profondeur.
De format compact, l'aspirateur eau et poussières WD 3 S V-17/6/20 Car offre une puissance d'aspiration élevée et une faible consommation électrique de seulement 1000 watts. L'appareil nettoie parfaitement avec un suceur voiture, un suceur pour fentes extra-long et un suceur pinceau à poils souples et durs. Sur les surfaces sensibles comme le tableau de bord, les zones particulièrement sales comme le plancher, les surfaces importantes comme le coffre ou les espaces exigus entre les sièges, les brosses et suceurs spéciaux assurent un nettoyage facile et en profondeur de l'habitacle. La poignée amovible permet de monter les brosses et les suceurs directement sur le flexible d'aspiration pour atteindre facilement les espaces exigus. L'aspirateur est équipé d'une cuve en acier inoxydable robuste et résistante aux chocs de 17 litres, d'un câble de 6 mètres et d'un flexible d'aspiration de 2 mètres avec poignée amovible, d'un suceur sol à clips, d'un suceur pour fentes, d'un filtre à cartouche et d'un sachet filtre en non-tissé. Le filtre à cartouche monobloc permet l'aspiration des saletés sèches et humides sans remplacement du filtre. Autres équipements : possibilités de rangement sur le dessus de l'appareil, fonction de soufflerie pratique, système de verrouillage « Pull & Push » pour ouvrir et fermer facilement la cuve, poignée de transport ergonomique.
Caractéristiques et avantages
Accessoires spéciaux pour le nettoyage de l'habitaclePour les meilleurs résultats de nettoyage sur les surfaces sensibles, dans les recoins et sur les grandes surfaces. Pour éliminer de manière optimale les saletés fines et tenaces.
Poignée amovibleOffre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration. Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.
Filtre cartouchePour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre. Montage ou démontage simple du filtre par rotation sans pièce de verrouillage supplémentaire.
Rangement pratique des câbles et des accessoires
- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement compact du flexible sur la tête de l'appareil.
- Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et petites pièces comme les vis ou les clous.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
Sac filtrant en ouate
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussières.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Puissance d'aspiration (W)
|230
|Dépression (mbar)
|max. 230
|Débit d'air (l/s)
|max. 45
|Taille de la cuve (l)
|17
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Composant de couleur
|Tête Jaune Cuve Acier inoxydable Pare-chocs Jaune
|Câble d'alimentation (m)
|6
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau sonore (dB (A))
|74
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,9
|Poids avec emballage (kg)
|7,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|353 x 328 x 493
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau du flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal des tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Buse eau/poussières: Clips
- Suceur fentes
- Buse pour fentes extra-longues (350 mm)
- Buse pour voiture
- Buse-pinceau à poils souples
- Buse-pinceau à poils durs
- Filtre cartouche: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sac filtrant en ouate: 1 Pièce(s), 3 couches
Équipement
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction soufflerie
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport rabattable
- Crochet pour câble
- Position parking
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Pare-chocs robuste
- Roulettes sans frein: 4 Pièce(s)
Videos
Domaines d'utilisation
- Coffre
- Sièges de voiture
- Banquette arrière
- Espace réservé aux pieds
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Tableau de bord
- Console centrale
- Terrasses
- Cave
- Liquides
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine WD 3 S V-17/6/20 Car
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.