WD 1 Classic
Le WD 1 Classic compact possède une cuve de 12 litres, une fonction soufflerie, un câble de 3 mètres, et un sac filtrant en ouate qui garantissent un confort d'utilisation optimal.
Le WD 1 Classic se distingue par un design compact, une puissance d'aspiration et une efficacité énergétique optimale, pour une consommation de seulement 850 watts. Cela garantit que l'appareil offre des résultats de nettoyage optimaux, que vous ayez à aspirer des saletés sèches ou humides. L'aspirateur eau et poussière est livré avec un bac en plastique robuste de 12 litres, un câble de 3 mètres et un flexible d'aspiration de 1,8 mètre avec une poignée droite, une buse pour sols à clips, un filtre en mousse et un sac filtrant en ouate. Il dispose également d'une fonction soufflerie pratique qui peut être utilisée pour nettoyer les endroits difficiles à aspirer, et bien plus encore. L'espace de rangement situé sur la tête de l'appareil permet de poser en toute sécurité des outils et des petites pièces telles que des vis et des clous. L'appareil séduit également par son rangement peu encombrant, son système de verrouillage de la cuve "Pull & Push" et sa poignée de transport ergonomique qui facilite son déplacement d'un endroit à l'autre.
Caractéristiques et avantages
Conception compacteFlexible et polyvalent. Stockage peu encombrant.
Fonction de soufflerie pratiquePartout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile. Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
Sac filtrant en ouateMatériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure. Pour une puissance d'aspiration longue durée et une rétention optimale de la poussière.
Surface de rangement
- Pour le rangement sécurisé d'outils et de petites pièces telles que des vis ou des clous.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Poignée de transport ergonomique
- Permet de transporter l'appareil confortablement.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|850
|Dépression (mbar)
|max. 220
|Débit d'air (l/s)
|max. 42
|Taille de la cuve (l)
|12
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composant de couleur
|Tête Jaune Cuve Noir
|Câble d'alimentation (m)
|3
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau sonore (dB (A))
|74
|Couleur
|Noir
|Poids sans accessoires (kg)
|3,6
|Poids avec emballage (kg)
|5,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|349 x 328 x 378
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 1.8 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée droite
- Matériau du flexible d'aspiration: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal des tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Buse eau/poussières: Clips
- Suceur fentes
- Sac filtrant en ouate: 1 Pièce(s), 3 couches
- Filtre mousse: 1 Pièce(s)
Équipement
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction soufflerie
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport rabattable
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Roulettes sans frein: 4 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Cave
- Liquides
- Entrée
- Salle de loisirs
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine WD 1 Classic
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.