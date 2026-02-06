Le WD 1 Classic se distingue par un design compact, une puissance d'aspiration et une efficacité énergétique optimale, pour une consommation de seulement 850 watts. Cela garantit que l'appareil offre des résultats de nettoyage optimaux, que vous ayez à aspirer des saletés sèches ou humides. L'aspirateur eau et poussière est livré avec un bac en plastique robuste de 12 litres, un câble de 3 mètres et un flexible d'aspiration de 1,8 mètre avec une poignée droite, une buse pour sols à clips, un filtre en mousse et un sac filtrant en ouate. Il dispose également d'une fonction soufflerie pratique qui peut être utilisée pour nettoyer les endroits difficiles à aspirer, et bien plus encore. L'espace de rangement situé sur la tête de l'appareil permet de poser en toute sécurité des outils et des petites pièces telles que des vis et des clous. L'appareil séduit également par son rangement peu encombrant, son système de verrouillage de la cuve "Pull & Push" et sa poignée de transport ergonomique qui facilite son déplacement d'un endroit à l'autre.