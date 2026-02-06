Indépendant de toute source électrique, le WD 3 sans fil bénéficie de toutes les fonctionnalités d‘un aspirateur multifonction et permet une liberté de mouvement maximale. Une puissante batterie Lithium-ion 36 V 2,5 Ah assure une performance élevée avec une autonomie de 15 minutes. Pour des tâches nécessitant plus de temps, la batterie 5 Ah de la plateforme Kärcher 36 V, disponible en accessoire, permet une autonomie de 30 minutes. Bénéficiant de la technologie temps réel, cette batterie intelligente affiche en permanence le niveau de batterie sur son écran LCD intégré. En véritable aspirateur de bricolage, le WD 3 sans fil dispose d'un filtre cartouche spécial permettant d'aspirer les poussières sèches et les liquides sans changer de filtre. La fonction de soufflerie, pratique, permet de nettoyer aussi les endroits difficiles d'accès.