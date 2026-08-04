L'aspirateur eau et poussières KWD 6 P S V-25/6/22 propose une puissance optimale et se trouve être économe en énergie : pour une consommation électrique de seulement 1 300 watts, il vous garantit un nettoyage irréprochable des saletés sèches, humides, fines et grossières. Équipé d'une robuste cuve en acier inoxydable de 25 litres, d'un câble de 6 mètres, d'un flexible d'aspiration de 2,2 mètres, d'un suceur sol commutable, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre ouate. La prise dotée d'un interrupteur automatique marche/arrêt permet de brancher facilement des outils électroportatifs. Les poussières et éclats produits par le rabotage, le sciage et le ponçage sont aspirés directement. L'interrupteur rotatif permet de régler la puissance d'aspiration selon les besoins. Grâce à sa technologie brevetée, le filtre de l'aspirateur eau et poussières peut être retiré facilement, en quelques secondes et sans aucun contact avec la saleté. Appuyez sur le bouton de nettoyage pour nettoyer le filtre. La poignée amovible avec protection électrostatique permet de fixer des accessoires directement sur le flexible d'aspiration. Rangement sûr et peu encombrant avec fixation du flexible à la tête de l'appareil. Lorsque l'appareil ne fonctionne pas, les tubes et le suceur pour sol peuvent être placés rapidement et commodément sur le pare-chocs.