KWD 6 P S V-25/6/22
Avec le KWD 6 P S V-25/6/22, bénéficiez d'une puissance de nettoyage optimale pour l'aspiration de poussière, gravats, liquides et pour les travaux d'atelier grâce à sa prise d'asservissement, sa cuve en acier inoxydable de 25 litres, son câble de 6 mètres et son flexible d'aspiration de 2,2 mètres.
L'aspirateur eau et poussières KWD 6 P S V-25/6/22 propose une puissance optimale et se trouve être économe en énergie : pour une consommation électrique de seulement 1 300 watts, il vous garantit un nettoyage irréprochable des saletés sèches, humides, fines et grossières. Équipé d'une robuste cuve en acier inoxydable de 25 litres, d'un câble de 6 mètres, d'un flexible d'aspiration de 2,2 mètres, d'un suceur sol commutable, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre ouate. La prise dotée d'un interrupteur automatique marche/arrêt permet de brancher facilement des outils électroportatifs. Les poussières et éclats produits par le rabotage, le sciage et le ponçage sont aspirés directement. L'interrupteur rotatif permet de régler la puissance d'aspiration selon les besoins. Grâce à sa technologie brevetée, le filtre de l'aspirateur eau et poussières peut être retiré facilement, en quelques secondes et sans aucun contact avec la saleté. Appuyez sur le bouton de nettoyage pour nettoyer le filtre. La poignée amovible avec protection électrostatique permet de fixer des accessoires directement sur le flexible d'aspiration. Rangement sûr et peu encombrant avec fixation du flexible à la tête de l'appareil. Lorsque l'appareil ne fonctionne pas, les tubes et le suceur pour sol peuvent être placés rapidement et commodément sur le pare-chocs.
Caractéristiques et avantages
Excellent nettoyage du filtreL'air pulsé puissant transfère la salissure du filtre vers la cuve à déchets, sur simple pression d'un bouton. La puissance d'aspiration d'origine est vite retrouvée.
Procédé breveté d'enlèvement du filtreRapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures. Pour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareilRangement peu encombrant du flexible d'aspiration, qui se suspend à la tête de l'aspirateur. Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Bouchon de vidange
- Évacuation rapide et efficace de grandes quantités d'eau.
Sac filtrant en ouate
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussières.
Rangement pratique des câbles et des accessoires
- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Position de parking pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
Poignée amovible
- Offre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration.
- Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
Spécifications
Données techniques
|Puissance absorbée (W)
|1300
|Puissance d'entrée nominale Prise intégrée (W)
|min. 100 - max. 2100
|Puissance d'aspiration (W)
|300
|Dépression (mbar)
|max. 280
|Débit d'air (l/s)
|max. 75
|Taille de la cuve (l)
|25
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Composant de couleur
|Tête Noir Cuve Acier inoxydable Pare-chocs Jaune
|Câble d'alimentation (m)
|6
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Niveau sonore (dB (A))
|73
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoire (kg)
|9
|Poids avec emballage (kg)
|12,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|418 x 382 x 646
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2.2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau du flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible avec protection électrostatique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur des tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal des tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Buse eau/poussières: Commutable
- Buse de fentes
- Flexible d'aspiration souple: 1 m, 35 mm
- Adaptateur pour le raccordement d'outils électriques
Équipement
- Filtre plissé plat: Cellulose
- Sac filtrant en ouate: 3 couches
- Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique
- Fonction de nettoyage du filtre
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Réglage de puissance
- Fonction soufflerie
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport 3-en-1 confortable
- Crochet pour câble
- Position parking
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Pare-chocs robuste
- Roulettes sans frein: 5 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Atelier
- Rénovation
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Liquides
- Cave
- Salle de loisirs
- Entrée
- Surfaces dans la maison et le jardin
Accessoires
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