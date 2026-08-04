Robuste cuve en plastique de 17 litres, câble de 4 mètres et flexible d'aspiration de 2 mètres : le KWD 3 V-17/4/20/F est un aspirateur d'entrée de gamme économe en énergie avec un rapport qualité-prix attractif. Avec son format compact, son design attrayant et une grande efficacité contre les saletés sèches, humides, fines et grossières, cet aspirateur eau et poussières ne laisse pas indifférent. Pour aspirer facilement dans les espaces étroits, il est possible de retirer la poignée et de fixer les accessoires directement au flexible d'aspiration. Vous pouvez également ranger le flexible d'aspiration en toute sécurité et sans vous encombrer en le suspendant à la tête de l'appareil et en le fixant des deux côtés. Lorsque l'appareil ne fonctionne pas, les tubes et le suceur pour sol peuvent être placés rapidement et commodément dans la position de stationnement prévue sur le pare-chocs. Parmi les autres avantages du KWD 3 V-17/4/20/F, on peut citer sa fonction de soufflerie et l'espace de rangement sur la tête de l'appareil, qui convient particulièrement aux outils et aux petites pièces.