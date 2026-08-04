KWD 3 V-17/4/20/F
Avec sa cuve en plastique de 17 litres, son câble de 4 mètres et son rangement de flexible de 2 mètres, l'aspirateur eau et poussières KWD 3 V-17/4/20/F ne laisse pas indifférent.
Robuste cuve en plastique de 17 litres, câble de 4 mètres et flexible d'aspiration de 2 mètres : le KWD 3 V-17/4/20/F est un aspirateur d'entrée de gamme économe en énergie avec un rapport qualité-prix attractif. Avec son format compact, son design attrayant et une grande efficacité contre les saletés sèches, humides, fines et grossières, cet aspirateur eau et poussières ne laisse pas indifférent. Pour aspirer facilement dans les espaces étroits, il est possible de retirer la poignée et de fixer les accessoires directement au flexible d'aspiration. Vous pouvez également ranger le flexible d'aspiration en toute sécurité et sans vous encombrer en le suspendant à la tête de l'appareil et en le fixant des deux côtés. Lorsque l'appareil ne fonctionne pas, les tubes et le suceur pour sol peuvent être placés rapidement et commodément dans la position de stationnement prévue sur le pare-chocs. Parmi les autres avantages du KWD 3 V-17/4/20/F, on peut citer sa fonction de soufflerie et l'espace de rangement sur la tête de l'appareil, qui convient particulièrement aux outils et aux petites pièces.
Caractéristiques et avantages
Rangement pratique des câbles et des accessoiresRangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant. Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareilRangement peu encombrant du flexible d'aspiration, qui se suspend à la tête de l'aspirateur. Mécanismes de sécurité intuitifs pour les gauchers et les droitiers.
Surface de rangementPour un rangement sûr des outils et des petites pièces comme les clous et les vis.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
Sac filtrant en ouate
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussières.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Poignée de transport ergonomique
- Permet de transporter l'appareil confortablement.
Spécifications
Données techniques
|Puissance absorbée (W)
|1000
|Puissance d'aspiration (W)
|230
|Dépression (mbar)
|max. 230
|Débit d'air (l/s)
|max. 45
|Taille de la cuve (l)
|17
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composant de couleur
|Tête Noir Cuve Jaune Pare-chocs Jaune
|Câble d'alimentation (m)
|4
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Niveau sonore (dB (A))
|74
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoire (kg)
|4,5
|Poids avec emballage (kg)
|6,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|349 x 328 x 492
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau du flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur des tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal des tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Buse eau/poussières: Clips
- Buse de fentes
- Filtre mousse: 1 Pièce(s)
Équipement
- Sac filtrant en ouate: 3 couches
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction soufflerie
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport rabattable
- Crochet pour câble
- Position parking
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Pare-chocs robuste
- Roulettes sans frein: 4 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Atelier
- Cave
- Liquides
- Entrée
- Salle de loisirs
Accessoires
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