Une puissance d'aspiration optimale et économe grâce à sa consommation électrique est de 1 100 watts seulement : muni d'une robuste cuve en plastique de 25 litres, d'un câble de 5 mètres, d'un flexible d'aspiration de 2,2 mètres et d'un suceur sol commutable, l'aspirateur eau et poussières KWD 5 V-25/5/22 garantit un nettoyage irréprochable des saletés sèches, humides, fines et grossières. Le filtre plissé plat permet d'aspirer les salissures sèches et humides sans interruption et sans changement de filtre. Grâce à sa technologie brevetée, le filtre de l'aspirateur eau et poussières peut être retiré facilement, en quelques secondes et sans aucun contact avec la saleté. Débouchez facilement le filtre grâce à la fonction de nettoyage de filtre intégrée et rétablissez la puissance d'aspiration de l'appareil. La poignée amovible avec protection électrostatique permet de fixer différents suceurs directement sur le flexible d'aspiration. Cette fonction se révèle très utile pour aspirer les endroits exigus. Rangement peu encombrant du flexible d'aspiration, qui se suspend à la tête de l'aspirateur. Lorsque l'appareil ne fonctionne pas, les tubes et le suceur pour sol peuvent être placés rapidement et commodément dans la position de stationnement prévue sur le pare-chocs. La fonction de soufflerie montre toute son utilité dans les endroits qui ne peuvent pas être aspirés.