KWD 5 V-25/5/22
Avec son capot noir, sa cuve en plastique de 25 litres, son câble de 5 mètres, son flexible d'aspiration de 2,2 mètres, son système de nettoyage de filtre et sa fonction de soufflerie, l'aspirateur eau et poussières KWD 5 V-25/5/22 ne manque pas d'atouts pour un nettoyage parfait.
Une puissance d'aspiration optimale et économe grâce à sa consommation électrique est de 1 100 watts seulement : muni d'une robuste cuve en plastique de 25 litres, d'un câble de 5 mètres, d'un flexible d'aspiration de 2,2 mètres et d'un suceur sol commutable, l'aspirateur eau et poussières KWD 5 V-25/5/22 garantit un nettoyage irréprochable des saletés sèches, humides, fines et grossières. Le filtre plissé plat permet d'aspirer les salissures sèches et humides sans interruption et sans changement de filtre. Grâce à sa technologie brevetée, le filtre de l'aspirateur eau et poussières peut être retiré facilement, en quelques secondes et sans aucun contact avec la saleté. Débouchez facilement le filtre grâce à la fonction de nettoyage de filtre intégrée et rétablissez la puissance d'aspiration de l'appareil. La poignée amovible avec protection électrostatique permet de fixer différents suceurs directement sur le flexible d'aspiration. Cette fonction se révèle très utile pour aspirer les endroits exigus. Rangement peu encombrant du flexible d'aspiration, qui se suspend à la tête de l'aspirateur. Lorsque l'appareil ne fonctionne pas, les tubes et le suceur pour sol peuvent être placés rapidement et commodément dans la position de stationnement prévue sur le pare-chocs. La fonction de soufflerie montre toute son utilité dans les endroits qui ne peuvent pas être aspirés.
Caractéristiques et avantages
Excellent nettoyage du filtreL'air pulsé puissant transfère la salissure du filtre vers la cuve à déchets, sur simple pression d'un bouton. La puissance d'aspiration d'origine est vite retrouvée.
Procédé breveté d'enlèvement du filtreRapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures. Pour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareilRangement peu encombrant du flexible d'aspiration, qui se suspend à la tête de l'aspirateur. Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Sac filtrant en ouate
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration longue durée et une rétention optimale de la poussière.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
Rangement pratique des câbles et des accessoires
- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Surface de rangement
Poignée amovible
- Offre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration.
- Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1200
|Puissance d'aspiration (W)
|280
|Dépression (mbar)
|max. 260
|Débit d'air (l/s)
|max. 70
|Taille de la cuve (l)
|25
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composant de couleur
|Tête Noir Cuve Jaune Pare-chocs Jaune
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau sonore (dB (A))
|73
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|8,4
|Poids avec emballage (kg)
|12
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|418 x 382 x 653
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2.2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau du flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible avec protection électrostatique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal des tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Buse eau/poussières: Commutable
- Suceur fentes
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sac filtrant en ouate: 1 Pièce(s), 3 couches
Équipement
- Fonction de nettoyage du filtre
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Réglage de puissance
- Fonction soufflerie
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport 3-en-1 confortable
- Crochet pour câble
- Position parking
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Pare-chocs robuste
- Roulettes sans frein: 5 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Rénovation
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Atelier
- Liquides
- Cave
- Salle de loisirs
- Entrée
Accessoires
