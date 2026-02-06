WD 3-18 (avec la batterie amovible)
L'aspirateur eau et poussières fonctionnant sur batterie 18 V WD 3-18 avec set batterie offre une flexibilité maximale grâce à sa cuve en plastique de 17 l, à son flexible d'aspiration de 2 m, à sa fonction de soufflerie et à son filtre à cartouche monobloc.
Aspirer sans limites : l'aspirateur eau et poussières sans fil WD 3-18 Battery Set utilise la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V et se distingue par son niveau de flexibilité maximal et son format compact. L'appareil, le flexible d'aspiration de 2 mètres et le suceur pour sol à attache sont parfaitement assortis et éliminent les saletés humides, fines ou grossières en un tour de main. En outre, l'appareil est équipé d'une cuve en plastique de 17 litres robuste, d'un filtre à cartouche monobloc ainsi que d'un sachet filtre en non-tissé. Le rangement du flexible d'aspiration est possible avec un encombrement minimal et en toute sécurité en l'accrochant sur la tête de l'appareil. Parmi les autres équipements, on trouve la fonction de soufflerie pratique pour les endroits où il n'est pas possible d'aspirer, la surface de rangement pour les outils et les petites pièces, le bouton rotatif pour une mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil, la poignée de transport ergonomique ainsi que le système de verrouillage « Pull & Push » pour ouvrir et fermer facilement la cuve. Lors des pauses, les tubes et le suceur pour sol peuvent également être entreposés rapidement et en tout confort grâce à la position de stationnement prévue sur le pare-chocs. La fourniture comprend en outre une batterie Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur.
Caractéristiques et avantages
Batterie interchangeable 18 VPermet de travailler dans les endroits dépourvus de prise électrique en offrant une liberté de mouvement maximale. Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Compatible avec la plateforme batterie POWER 18 V de Kärcher
Filtre cartouchePour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre. Montage ou démontage simple du filtre par rotation sans pièce de verrouillage supplémentaire.
Rangement pratique des accessoiresRangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant. Rangement compact.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement peu encombrant du flexible d'aspiration, qui se suspend à la tête de l'aspirateur.
- Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Surface de rangement
- Pour le rangement sécurisé d'outils et de petites pièces telles que des vis ou des clous.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination des saletés sans effort, p. ex. d'un lit de gravier.
Sac filtrant en ouate
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussières.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|270
|Puissance d'aspiration (W)
|75
|Dépression (mbar)
|max. 110
|Débit d'air (l/s)
|max. 30
|Taille de la cuve (l)
|17
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composant de couleur
|Tête Jaune Cuve Jaune Pare-chocs Jaune
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Capacité (Ah)
|5
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 20 (5 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard (min)
|585
|Courant de charge (A)
|0,5
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Niveau sonore (dB (A))
|70
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,1
|Poids avec emballage (kg)
|7,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|349 x 328 x 493
Inclus dans la livraison
- Versions: Batterie et chargeur inclus
- Batterie: Batterie Power 18 V / 5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)
- Longueur du flexible d'aspiration: 2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau du flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal des tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Buse eau/poussières: Clips
- Suceur fentes
- Filtre cartouche: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sac filtrant en ouate: 1 Pièce(s), 3 couches
Équipement
- Fonction soufflerie
- Position parking
- Poignée de transport rabattable
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Pare-chocs robuste
- Roulettes sans frein: 4 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Cabande de jardin
- Intérieur des véhicules
- Liquides
- Atelier
- Garage
- Cave
- Entrée
- Salle de loisirs
