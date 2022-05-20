WD 4 P S V-20/5/22 (YSY)
Aspirateur eau et poussières super puissant et économe en énergie avec réservoir en acier inoxydable de 20 l, prise pour l'utilisation d'outils électriques et fonction de soufflerie.
Le WD 4 P S V-20/5/22 est très puissant et économe en énergie avec 1000 W. Le tuyau d'aspiration et la buse de sol à clips sont coordonnés de manière optimale pour obtenir les meilleurs résultats de nettoyage. Les saletés humides ou sèches, fines ou grossières, sont éliminées en continu sans qu'il soit nécessaire de changer le filtre. L'appareil est livré avec un réservoir en acier inoxydable robuste et résistant aux chocs de 20 litres, un câble de 5 mètres, un tuyau d'aspiration de 2,2 mètres, une buse de sol à clips, un filtre plissé plat et un sac filtrant en polaire. La prise de courant intégrée avec interrupteur marche/arrêt automatique simplifie le travail avec des outils électriques. Grâce à une technologie brevetée, le filtre de l'aspirateur eau et poussière peut être retiré facilement et rapidement, sans entrer en contact avec la saleté. Lorsqu'il n'est pas possible d'aspirer, la fonction supplémentaire de soufflerie est utile. Les tubes et la buse de sol se rangent également de manière rapide et pratique sur le côté. Parmi les autres avantages, citons le système de verrouillage "Pull & Push" qui permet d'ouvrir et de fermer facilement le conteneur.
Caractéristiques et avantages
Prise électrique avec marche/arrêt automatique pour travailler avec des outils électriquesLes poussières et éclats produits par le rabotage, le sciage et le ponçage sont aspirés directement. L'aspirateur s'arrête/se met en marche automatiquement via l'outil électrique.
Procédé breveté d'enlèvement du filtreRapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures. Pour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareilRangement peu encombrant du flexible d'aspiration, qui se suspend à la tête de l'aspirateur. Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Rangement pratique des câbles et des accessoires
- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Sac filtrant en ouate
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussières.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination des saletés sans effort, p. ex. d'un lit de gravier.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et des petites pièces comme les clous et les vis.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
Poignée amovible
- Offre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration.
- Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1100
|Puissance d'aspiration (W)
|240
|Dépression (mbar)
|max. 240
|Débit d'air (l/s)
|max. 55
|Taille de la cuve (l)
|20
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Composant de couleur
|Tête Jaune Pare-chocs Jaune
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau sonore (dB (A))
|74
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|7,4
|Poids avec emballage (kg)
|10,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|384 x 365 x 524
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2.2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau du flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal des tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Buse eau/poussières: Clips
- Suceur fentes
- Adaptateur pour le raccordement d'outils électriques
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sac filtrant en ouate: 1 Pièce(s), 3 couches
Équipement
- Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction soufflerie
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Crochet pour câble
- Position parking
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Pare-chocs robuste
- Roulettes sans frein: 4 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Atelier
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Terrasses
- Cave
- Liquides
- Salle de loisirs
- Entrée
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine WD 4 P S V-20/5/22 (YSY)
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.