Le WD 4 P S V-20/5/22 est très puissant et économe en énergie avec 1000 W. Le tuyau d'aspiration et la buse de sol à clips sont coordonnés de manière optimale pour obtenir les meilleurs résultats de nettoyage. Les saletés humides ou sèches, fines ou grossières, sont éliminées en continu sans qu'il soit nécessaire de changer le filtre. L'appareil est livré avec un réservoir en acier inoxydable robuste et résistant aux chocs de 20 litres, un câble de 5 mètres, un tuyau d'aspiration de 2,2 mètres, une buse de sol à clips, un filtre plissé plat et un sac filtrant en polaire. La prise de courant intégrée avec interrupteur marche/arrêt automatique simplifie le travail avec des outils électriques. Grâce à une technologie brevetée, le filtre de l'aspirateur eau et poussière peut être retiré facilement et rapidement, sans entrer en contact avec la saleté. Lorsqu'il n'est pas possible d'aspirer, la fonction supplémentaire de soufflerie est utile. Les tubes et la buse de sol se rangent également de manière rapide et pratique sur le côté. Parmi les autres avantages, citons le système de verrouillage "Pull & Push" qui permet d'ouvrir et de fermer facilement le conteneur.