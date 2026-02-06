L'aspirateur WD 3 Premium sur batterie est le partenaire idéal pour tous les bricoleurs qui ne veulent pas s'encombrer d'un appareil filaire. En effet, cet appareil bénéficie de toutes les fonctionnalités d'un aspirateur multifonction mais avec une batterie Lithium-ion 36 V 2,5 Ah pour une autonomie de 15 minutes. Sa batterie intelligente affiche en temps réel le niveau d'autonomie restant sur son écran. L'aspirateur de bricolage WD 3 Premium sur batterie dispose des mêmes caractéristiques que l'aspirateur multifonction traditionnel. Il dispose d'un filtre cartouche spécial pour mieux aspirer la poussière sèche et les liquides sans avoir à changer de filtre. Il est doté d'une cuve en déchets en acier inoxydable pour une meilleure efficacité. Il est également doté de la fonction soufflerie.