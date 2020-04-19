WD 3 S V-19/4/20
Le WD 3 S V-19/4/20 est idéal pour l'aspiration de poussières, gravats ou de petites quantités d'eau en intérieur comme en extérieur. Il garantit une excellente performance d'aspiration.
Le WD 3 S V-19/4/20 offre une puissance d'aspiration élevée et une faible consommation électrique de seulement 1000 watts. La combinaison optimale de l'appareil avec un flexible d'aspiration et un suceur sol à clips assure d'excellents résultats pour le nettoyage des saletés sèches, humides, fines ou grossières. Il se distingue par un format compact, une cuve en acier inoxydable robuste de 19 litres, un câble de 4 mètres, un flexible d'aspiration de 2 mètres et un sachet filtre ouate. Grâce au filtre à cartouche monobloc, l'aspiration des saletés humides et sèches est possible sans remplacement du filtre. La fonction de soufflerie est utile pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès. Le flexible se range sur le dessus de l'appareil pour un gain de place. Le câble peut être rangé sur le crochet prévu à cet effet, les tubes et les suceurs pour sol sur le pare-chocs. Le système de verrouillage « Pull & Push » permet d'ouvrir et de fermer facilement la cuve. La poignée de l'aspirateur peut être retirée et les accessoires montés directement sur le flexible d'aspiration. Également astucieux : le dessus de l'appareil permet de ranger des outils ou des petites pièces. La poignée de transport ergonomique facilite le transport de l'aspirateur.
Caractéristiques et avantages
Filtre cartouchePour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre. Montage ou démontage simple du filtre par rotation sans pièce de verrouillage supplémentaire.
Rangement pratique des câbles et des accessoiresRangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant. Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareilRangement compact du flexible sur la tête de l'appareil. Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et petites pièces comme les vis et les clous.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
Sac filtrant en ouate
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration longue durée et une rétention optimale de la poussière.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Poignée de transport ergonomique
- Permet de transporter l'appareil confortablement.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Puissance d'aspiration (W)
|230
|Dépression (mbar)
|max. 230
|Débit d'air (l/s)
|max. 45
|Taille de la cuve (l)
|19
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Composant de couleur
|Tête Jaune Cuve Acier inoxydable Pare-chocs Jaune
|Câble d'alimentation (m)
|4
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau sonore (dB (A))
|74
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,9
|Poids avec emballage (kg)
|7,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|353 x 328 x 523
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau du flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal des tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Buse eau/poussières: Clips
- Suceur fentes
- Filtre cartouche: Cellulose
- Sac filtrant en ouate: 1 Pièce(s), 3 couches
Équipement
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction soufflerie
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport rabattable
- Crochet pour câble
- Position parking
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Pare-chocs robuste
- Roulettes sans frein: 4 Pièce(s)
Videos
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Atelier
- Cave
- Liquides
- Entrée
- Salle de loisirs
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine WD 3 S V-19/4/20
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.