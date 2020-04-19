Le WD 3 S V-19/4/20 offre une puissance d'aspiration élevée et une faible consommation électrique de seulement 1000 watts. La combinaison optimale de l'appareil avec un flexible d'aspiration et un suceur sol à clips assure d'excellents résultats pour le nettoyage des saletés sèches, humides, fines ou grossières. Il se distingue par un format compact, une cuve en acier inoxydable robuste de 19 litres, un câble de 4 mètres, un flexible d'aspiration de 2 mètres et un sachet filtre ouate. Grâce au filtre à cartouche monobloc, l'aspiration des saletés humides et sèches est possible sans remplacement du filtre. La fonction de soufflerie est utile pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès. Le flexible se range sur le dessus de l'appareil pour un gain de place. Le câble peut être rangé sur le crochet prévu à cet effet, les tubes et les suceurs pour sol sur le pare-chocs. Le système de verrouillage « Pull & Push » permet d'ouvrir et de fermer facilement la cuve. La poignée de l'aspirateur peut être retirée et les accessoires montés directement sur le flexible d'aspiration. Également astucieux : le dessus de l'appareil permet de ranger des outils ou des petites pièces. La poignée de transport ergonomique facilite le transport de l'aspirateur.