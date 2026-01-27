WD 3 sans fil (avec la batterie amovible)
Toujours prêt à l'emploi : grâce à sa batterie rechargeable 36 V 2,5 Ah, fini les problèmes de rallonge, l'aspirateur multifonction WD 3 sans fil permet une liberté de mouvement maximale.
Indépendant de toute source électrique, le WD 3 sans fil bénéficie de toutes les fonctionnalités d‘un aspirateur multifonction et permet une liberté de mouvement maximale. Une puissante batterie Lithium-ion 36 V 2,5 Ah assure une performance élevée avec une autonomie de 15 minutes. Pour des tâches nécessitant plus de temps, la batterie 5 Ah de la plateforme Kärcher 36 V, disponible en accessoire, permet une autonomie de 30 minutes. Bénéficiant de la technologie temps réel, cette batterie intelligente affiche en permanence le niveau de batterie sur son écran LCD intégré. En véritable aspirateur de bricolage, le WD 3 sans fil dispose d'un filtre cartouche spécial permettant d'aspirer les poussières sèches et les liquides sans changer de filtre. La fonction de soufflerie, pratique, permet de nettoyer aussi les endroits difficiles d'accès.
Caractéristiques et avantages
Batterie Power 36 VPermet de travailler dans les endroits dépourvus de prise électrique en offrant une liberté de mouvement maximale. Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Compatible avec tous les produits de la plateforme batterie Power 36V
Filtre cartouche spécialPour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.
Fonction de soufflerie pratiquePartout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile. Aspire par exemple le gravier en toute simplicité.
Suceur de sol et flexible d'aspiration
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Poignée amovible
- Offre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration.
- Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
Rangement pratique des accessoires
- Flexible d'aspiration et accessoires se rangent dans peu d'espace et restent accessibles.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Poignée de transport ergonomique
- Pour un transport facile de l'aspirateur.
Grandes roues
- Pour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|300
|Puissance d'aspiration (W)
|80
|Dépression (mbar)
|max. 110
|Débit d'air (l/s)
|max. 40
|Taille de la cuve (l)
|17
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composant de couleur
|Tête Jaune Cuve Jaune Pare-chocs Jaune
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|36
|Capacité (Ah)
|2,5
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 70 (2,5 Ah) / env. 140 (5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 15 (2,5 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard (min)
|315
|Courant de charge (A)
|0,5
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Niveau sonore (dB (A))
|67
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|5,2
|Poids avec emballage (kg)
|9,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|388 x 340 x 503
Inclus dans la livraison
- Versions: Batterie et chargeur inclus
- Batterie: Batterie Power 36 V / 2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: Chargeur rapide 36 V
- Longueur du flexible d'aspiration: 2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau du flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal des tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Buse eau/poussières: Clips
- Suceur fentes
- Filtre cartouche: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sac filtrant en ouate: 1 Pièce(s), 3 couches
Équipement
- Fonction soufflerie
- Position parking
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Pare-chocs robuste
- Roulettes sans frein: 4 Pièce(s)
Videos
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Cabande de jardin
- Intérieur des véhicules
- Liquides
- Atelier
- Garage
- Cave
- Entrée
- Salle de loisirs
Accessoires
Détergents
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine WD 3 sans fil (avec la batterie amovible)
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.