Aspire sans limites : l'aspirateur eau et poussières sans fil WD 3-18 utilise la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V et se distingue par son niveau de flexibilité maximal, son format compact et sa liberté de mouvement. L'appareil, le flexible d'aspiration de 2 mètres et le suceur pour sol à attache sont parfaitement assortis et éliminent les saletés humides, fines ou grossières en un tour de main. En outre, l'appareil est équipé d'une cuve en plastique de 17 litres robuste et résistante aux chocs, d'un filtre à cartouche monobloc ainsi que d'un sachet filtre en non-tissé. Le rangement du flexible d'aspiration est possible avec un encombrement minimal et en toute sécurité en l'accrochant sur la tête de l'appareil. Parmi les autres équipements, on trouve la fonction de soufflerie pratique pour les endroits où il n'est pas possible d'aspirer, la surface de rangement pour les outils et les petites pièces, le bouton rotatif pour une mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil, la poignée de transport ergonomique ainsi que le système de verrouillage « Pull & Push » pour ouvrir et fermer facilement la cuve. Lors des pauses, les tubes et le suceur pour sol peuvent également être entreposés rapidement et en tout confort grâce à la position de stationnement prévue sur le pare-chocs.