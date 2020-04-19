WD 3 S V 19-4-20 + jeu de brosses
Kit brosse d'aspiration inclus : l'aspirateur eau et poussière WD 3 S V-19/4/20, doté d'une cuve en acier inoxydable de 19 litres, d'un câble de 4 mètres et d'un tuyau d'aspiration de 2 mètres.
Des résultats de nettoyage optimaux grâce au kit de brosses d'aspiration à poils souples fourni pour les surfaces délicates : le kit de brosses d'aspiration pour aspirateur eau et poussière WD 3 S V-19/4/20 est un appareil d'entrée de gamme puissant et économe en énergie avec une consommation électrique de seulement 1 000 watts. L'appareil se distingue par son design compact, un récipient robuste en acier inoxydable de 19 litres, un câble de 4 mètres, un tuyau d'aspiration de 2 mètres, une poignée amovible, une buse de sol à clips et un sac filtrant en non-tissé. Le filtre à cartouche monobloc permet d'aspirer la saleté humide et sèche sans même avoir à changer le filtre. La fonction soufflerie est utile pour nettoyer les zones difficiles d'accès. Le tuyau peut être soigneusement rangé pour gagner de la place en l'accrochant à la tête de l'appareil. Le câble peut être rangé sur le crochet de câble, tandis que les tubes et les buses de sol sont rangés sur le pare-chocs. Avec le système de verrouillage « Pull & Push », l'ouverture et la fermeture du conteneur ne pourraient pas être plus simples. La poignée d'aspiration peut être détachée et les accessoires peuvent être fixés directement sur le tuyau d'aspiration. Autre fonctionnalité astucieuse : les outils et les petites pièces peuvent être rangés sur la surface de la tête de l'appareil. La poignée de transport de forme ergonomique le rend confortable à transporter.
Caractéristiques et avantages
Filtre cartouchePour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre. Montage ou démontage simple du filtre par rotation sans pièce de verrouillage supplémentaire.
Rangement pratique des câbles et des accessoiresRangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant. Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareilRangement peu encombrant du flexible d'aspiration, qui se suspend à la tête de l'aspirateur. Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et des petites pièces comme les clous et les vis.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
Sac filtrant en ouate
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration longue durée et une rétention optimale de la poussière.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Poignée de transport ergonomique
- Permet de transporter l'appareil confortablement.
Spécifications
Données techniques
|Puissance absorbée (W)
|1000
|Puissance d'aspiration (W)
|230
|Dépression (mbar)
|max. 230
|Débit d'air (l/s)
|max. 45
|Taille de la cuve (l)
|19
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Composant de couleur
|Tête Jaune Cuve Acier inoxydable Pare-chocs Jaune
|Câble d'alimentation (m)
|4
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|60 - 60
|Niveau sonore (dB (A))
|74
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoire (kg)
|4,9
|Poids avec emballage (kg)
|7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|353 x 328 x 523
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau du flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur des tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal des tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Buse eau/poussières: Clips
- Buse de fentes
- Buse-pinceau à poils souples
- Buse-pinceau à poils durs
Équipement
- Filtre cartouche: Cellulose
- Sac filtrant en ouate: 3 couches
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction soufflerie
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport rabattable
- Crochet pour câble
- Position parking
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Pare-chocs robuste
- Roulettes sans frein: 4 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Atelier
- Cave
- Liquides
- Entrée
- Salle de loisirs
Accessoires
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