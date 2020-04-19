Des résultats de nettoyage optimaux grâce au kit de brosses d'aspiration à poils souples fourni pour les surfaces délicates : le kit de brosses d'aspiration pour aspirateur eau et poussière WD 3 S V-19/4/20 est un appareil d'entrée de gamme puissant et économe en énergie avec une consommation électrique de seulement 1 000 watts. L'appareil se distingue par son design compact, un récipient robuste en acier inoxydable de 19 litres, un câble de 4 mètres, un tuyau d'aspiration de 2 mètres, une poignée amovible, une buse de sol à clips et un sac filtrant en non-tissé. Le filtre à cartouche monobloc permet d'aspirer la saleté humide et sèche sans même avoir à changer le filtre. La fonction soufflerie est utile pour nettoyer les zones difficiles d'accès. Le tuyau peut être soigneusement rangé pour gagner de la place en l'accrochant à la tête de l'appareil. Le câble peut être rangé sur le crochet de câble, tandis que les tubes et les buses de sol sont rangés sur le pare-chocs. Avec le système de verrouillage « Pull & Push », l'ouverture et la fermeture du conteneur ne pourraient pas être plus simples. La poignée d'aspiration peut être détachée et les accessoires peuvent être fixés directement sur le tuyau d'aspiration. Autre fonctionnalité astucieuse : les outils et les petites pièces peuvent être rangés sur la surface de la tête de l'appareil. La poignée de transport de forme ergonomique le rend confortable à transporter.