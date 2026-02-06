WD 6 P S V-30/8/35/T
Avec le WD 6 P S V-30/8/35/T, bénéficiez d'une puissance de nettoyage optimale pour l'aspiration de poussière, gravats, liquides et pour les travaux d'atelier grâce à sa prise d'asservissement.
Ultra-performant et économe en énergie : avec une consommation électrique de seulement 1 300 watts, le WD 6 P S V-30/8/35/T assure un nettoyage irréprochable, que ce soit sur les saletés sèches, humides, fines ou grossières. Il est équipé d'une robuste cuve en acier inoxydable de 30 litres avec bouchon de vidange, d'un câble de 8 mètres, d'un flexible d'aspiration de 3,5 mètres avec poignée, de tubes en acier inoxydable, d'un suceur sol commutable, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre ouate. Sa prise avec interrupteur marche/arrêt automatique permet de connecter des outils électroportatifs tels que des scies et des meuleuses. Les poussières et éclats produits par les outils sont directement aspirés. Grâce à l'interrupteur rotatif, vous pouvez adapter la puissance d'aspiration à vos besoins. Le filtre plissé plat permet d'aspirer les saletés sèches comme humides sans avoir à changer le filtre. Vous pouvez retirer le filtre en quelques secondes, sans aucun contact avec les salissures. Appuyez sur le bouton de nettoyage pour nettoyer le filtre. La poignée amovible avec protection électrostatique permet de fixer des accessoires directement sur le flexible d'aspiration. Parmi les autres avantages de l'aspirateur eau et poussières, on peut citer le rangement peu encombrant du flexible d'aspiration qui s'accroche des deux côtés de la tête de l'appareil, ainsi que la position parking pour la buse de sol.
Caractéristiques et avantages
Prise électrique avec marche/arrêt automatique pour travailler avec des outils électriquesLes poussières et éclats produits par le rabotage, le sciage et le ponçage sont aspirés directement. L'aspirateur s'arrête/se met en marche automatiquement via l'outil électrique.
Excellent nettoyage du filtreL'air pulsé puissant transfère la salissure du filtre vers la cuve à déchets, sur simple pression d'un bouton. La puissance d'aspiration d'origine est vite retrouvée.
Procédé breveté d'enlèvement du filtreRapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures. Pour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement compact du flexible sur la tête de l'appareil.
- Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Bouchon de vidange
- Évacuation rapide et efficace de grandes quantités d'eau.
Sac filtrant en ouate
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussières.
Rangement pratique des câbles et des accessoires
- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement rapide du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
Poignée amovible
- Offre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration.
- Pour un nettoyage facile même dans les endroits les plus exigus.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
- Nettoyage en douceur des surfaces sensibles et des objets délicats.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1300
|Puissance d'entrée nominale Prise intégrée (W)
|min. 100 - max. 2100
|Puissance d'aspiration (W)
|300
|Dépression (mbar)
|max. 280
|Débit d'air (l/s)
|max. 75
|Taille de la cuve (l)
|30
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Composant de couleur
|Tête Jaune Cuve Acier inoxydable Pare-chocs Jaune
|Câble d'alimentation (m)
|8
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau sonore (dB (A))
|73
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|9,3
|Poids avec emballage (kg)
|13,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|418 x 382 x 693
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 3.5 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau du flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible avec protection électrostatique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal des tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Buse eau/poussières: Commutable
- Suceur fentes
- Flexible d'aspiration souple: 1 m, 35 mm
- Adaptateur pour le raccordement d'outils électriques
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sac filtrant en ouate: 1 Pièce(s), 3 couches
Équipement
- Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique
- Fonction de nettoyage du filtre
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Réglage de puissance
- Fonction soufflerie
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport 3-en-1 confortable
- Crochet pour câble
- Position parking
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Bouchon de vidange
- Pare-chocs robuste
- Roulettes sans frein: 5 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Atelier
- Rénovation
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Terrasses
- Liquides
- Cave
- Salle de loisirs
- Entrée
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine WD 6 P S V-30/8/35/T
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.