Ultra-performant et économe en énergie : avec une consommation électrique de seulement 1 300 watts, le WD 6 P S V-30/8/35/T assure un nettoyage irréprochable, que ce soit sur les saletés sèches, humides, fines ou grossières. Il est équipé d'une robuste cuve en acier inoxydable de 30 litres avec bouchon de vidange, d'un câble de 8 mètres, d'un flexible d'aspiration de 3,5 mètres avec poignée, de tubes en acier inoxydable, d'un suceur sol commutable, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre ouate. Sa prise avec interrupteur marche/arrêt automatique permet de connecter des outils électroportatifs tels que des scies et des meuleuses. Les poussières et éclats produits par les outils sont directement aspirés. Grâce à l'interrupteur rotatif, vous pouvez adapter la puissance d'aspiration à vos besoins. Le filtre plissé plat permet d'aspirer les saletés sèches comme humides sans avoir à changer le filtre. Vous pouvez retirer le filtre en quelques secondes, sans aucun contact avec les salissures. Appuyez sur le bouton de nettoyage pour nettoyer le filtre. La poignée amovible avec protection électrostatique permet de fixer des accessoires directement sur le flexible d'aspiration. Parmi les autres avantages de l'aspirateur eau et poussières, on peut citer le rangement peu encombrant du flexible d'aspiration qui s'accroche des deux côtés de la tête de l'appareil, ainsi que la position parking pour la buse de sol.