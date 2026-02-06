L'aspirateur eau et poussières sans-fil WD 4-18 Dual fait partie de la plateforme batterie Kärcher 18 V et se distingue par sa puissance. L'aspirateur fonctionne à l'aide de deux batteries de 18 V (non incluses) qui fonctionnent en même temps et qui sont donc connectées en série pour ainsi obtenir une puissance totale de 36 V. L'appareil est équipé d'une cuve en polypropylène de 20 litres robuste et résistante aux chocs, d'une buse de fentes, d'un sachet filtre ouate et d'un filtre plissé plat. Le filtre plissé plat vous permet d'aspirer à la fois les saletés sèches et liquides, sans avoir besoin de changer le filtre. Vous pouvez également le nettoyer et le retirer de l'appareil sans entrer en contact avec toute la saleté aspirée. Les batteries Kärcher sont équipées d'un écran LED qui vous indique les informations sur l'état de la batterie en temps réel comme le pourcentage de batterie restant, le niveau de charge... Enfin, l'appareil est équipé d'une fonction de soufflerie pour atteindre les endroits les plus difficiles d'accès.