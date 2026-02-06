WD 4-18 Dual (sans batterie amovible)
L'aspirateur eau et poussières sans-fil WD 4-18 Dual fait partie de la plateforme batterie 18 V et fonctionne à l'aide de deux batteries (non incluses) qui permettent d'atteindre une puissance de 36 V.
L'aspirateur eau et poussières sans-fil WD 4-18 Dual fait partie de la plateforme batterie Kärcher 18 V et se distingue par sa puissance. L'aspirateur fonctionne à l'aide de deux batteries de 18 V (non incluses) qui fonctionnent en même temps et qui sont donc connectées en série pour ainsi obtenir une puissance totale de 36 V. L'appareil est équipé d'une cuve en polypropylène de 20 litres robuste et résistante aux chocs, d'une buse de fentes, d'un sachet filtre ouate et d'un filtre plissé plat. Le filtre plissé plat vous permet d'aspirer à la fois les saletés sèches et liquides, sans avoir besoin de changer le filtre. Vous pouvez également le nettoyer et le retirer de l'appareil sans entrer en contact avec toute la saleté aspirée. Les batteries Kärcher sont équipées d'un écran LED qui vous indique les informations sur l'état de la batterie en temps réel comme le pourcentage de batterie restant, le niveau de charge... Enfin, l'appareil est équipé d'une fonction de soufflerie pour atteindre les endroits les plus difficiles d'accès.
Caractéristiques et avantages
18 V + 18 V = 36 V de puissanceMoteur de 36 V alimenté par 2 batteries Li-Ion de 18 V. Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
Procédé breveté d'enlèvement du filtreRapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures. Pour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre.
Fonction de soufflerie pratiquePartout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile. Élimination des saletés sans effort, p. ex. d'un lit de gravier.
Rangement pratique des accessoires
- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement compact.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement peu encombrant du flexible d'aspiration, qui se suspend à la tête de l'aspirateur.
- Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Sac filtrant en ouate
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussières.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Poignée de transport ergonomique
- Permet de transporter l'appareil confortablement.
Spécifications
Données techniques
|Tension du moteur (V)
|36
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|380
|Puissance d'aspiration (W)
|100
|Dépression (mbar)
|max. 150
|Débit d'air (l/s)
|max. 32
|Taille de la cuve (l)
|20
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composant de couleur
|Tête Jaune Cuve Jaune Pare-chocs Jaune
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|2
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 14 (2,5 Ah) / env. 28 (5 Ah)
|Niveau sonore (dB (A))
|66
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|6,6
|Poids avec emballage (kg)
|9,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|385 x 356 x 526
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Longueur du flexible d'aspiration: 2.2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau du flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal des tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Buse eau/poussières: Clips
- Suceur fentes
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sac filtrant en ouate: 1 Pièce(s), 3 couches
Équipement
- Fonction soufflerie
- Position parking
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Pare-chocs robuste
- Roulettes sans frein: 4 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Atelier
- Terrasses
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Cabande de jardin
- Intérieur des véhicules
- Liquides
- Garage
- Cave
- Entrée
- Salle de loisirs
