WD1 Compact sans fil (sans la batterie amovible)
L'aspirateur sur batterie idéal pour l'entretien de son véhicule. Léger et compact il est toujours prêt à portée de main !
Compact et mobile, le WD 1 compact est idéal pour aspirer l’intérieur des voitures. Indépendant de toute source électrique, il fonctionne sur batterie 18 V pour une autonomie allant jusqu’à 20 minutes. Multifonction, il aspire à la fois liquides et poussières.
Caractéristiques et avantages
Batterie interchangeable 18 VPermet de travailler dans les endroits dépourvus de prise électrique en offrant une liberté de mouvement maximale. Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Compact, portable et ergonomiqueutlisation autonome. facile à transporter
Filtre cartouche spécialPour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.
accessoires spéciaux pour le nettoyage des véhicules
- idéal pour l'interieur des véhicules
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
rangement du flexible facile
- facile de ranger le flexible sur la cuve grâce aux élastiques.
Rangement pratique des accessoires
- Fixation des accessoires gain de place sur la cuve.
Verrouillage de la cuve par " Pull and Push"
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Poignée de transport ergonomique
- Pour un transport facile de l'aspirateur.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|250
|Puissance d'aspiration (W)
|60
|Dépression (mbar)
|max. 85
|Débit d'air (l/s)
|max. 22
|Taille de la cuve (l)
|7
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composant de couleur
|Tête Jaune Cuve Jaune
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 10 (2,5 Ah) / env. 20 (5 Ah)
|Niveau sonore (dB (A))
|64
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3,1
|Poids avec emballage (kg)
|5,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|386 x 279 x 312
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Longueur du flexible d'aspiration: 1.2 m
- Matériau du flexible d'aspiration: Plastique
- Suceur fentes
- Buse pour fauteuils
- Filtre cartouche: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sac filtrant papier: 1 Pièce(s), Deux couches
Équipement
- Fonction soufflerie
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Videos
Domaines d'utilisation
- Intérieur des véhicules
- Mobil-homes
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Cabande de jardin
- Liquides
- Atelier
- Salle de loisirs
Accessoires
Détergents
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine WD1 Compact sans fil (sans la batterie amovible)
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.