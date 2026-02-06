Batterie interchangeable 18 V

Permet de travailler dans les endroits dépourvus de prise électrique en offrant une liberté de mouvement maximale. Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.