Besoin de toute l'efficacité d'un aspirateur multifonction sans les contraintes d'un appareil filaire? Aucun problème pour l'aspirateur multifonction sur batterie WD1 Compact. Fourni avec la nouvelle batterie Power Kärcher offrant la technologie indiquant l'autonomie restante et le temps de charge en temps réel sur l'ecran LCD. D'une capacité de 7 litres avec sa cuve robuste en polypropylène anti-chocs, vous aurez de quoi nettoyer toute votre voiture. Grâce au filtre cartouche il est simple d'aspirer aussi bien de la poussière que du liquide sans changer de filtre. Le flexible avec flux d'air optimisé et les différents accessoires pour la voiture, comme le suceur plat ou la brosse spéciale tissus, permettent une aspiration facile et efficace sur tous les differents supports. Les accessoires peuvent être rangés directement sur l'arrière de la cuve lorsqu'ils ne servent pas ou pour le stockage. Autres caractéristiques : fonction soufflerie , poignées de vérrouillage de la cuve, élastiques de maintient du flexible pour le stockage ou encore la compatibilitée de la batterie 18 V avec les autres produits de la plateforme Batterie Power.