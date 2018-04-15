De format compact, le WD 2 Plus V-15/4/18/C offre une puissance d'aspiration élevée et une faible consommation électrique de seulement 1000 watts. Il assure d'excellents résultats de nettoyage avec les saletés sèches, humides, fines et grossières. Il est équipé d'une cuve en plastique de 15 litres robuste et résistante aux chocs, d'un câble de 4 mètres et d'un flexible d'aspiration de 1,8 mètre avec poignée droite, d'un suceur sol à clips et d'un sachet filtre ouate. Pour permettre l'aspiration des saletés sèches et humides sans remplacement du filtre, le filtre cartouche monobloc se monte et se démonte sur l'emplacement prévu à cet effet par simple rotation. L'aspirateur dispose en outre d'une fonction de soufflerie particulièrement utile pour le nettoyage des zones où l'aspiration n'est pas possible. La surface de rangement sur le dessus de l'appareil est prévue pour les outils et les petites pièces. Les tubes d'aspiration et les suceurs pour sol se rangent également facilement et rapidement sur le pare-chocs. Parmi les points forts du modèle figurent en outre le faible encombrement, le rangement pratique des accessoires, le système de verrouillage « Pull & Push » et la poignée de transport ergonomique facilitant le transport.