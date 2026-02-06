KWD 1 V-12/2/18
L'aspirateur eau et poussière KWD 1 V-12/2/18 est équipé d'un réservoir de 12 l, d'un câble de 2 m, d'un tuyau d'aspiration de 1,8 m et d'une fonction de soufflerie. Il permet d'aspirer aussi bien les saletés sèches comme humides. Cet appareil ne possède pas de roues.
Le KWD 1 V-12/2/18 impressionne par son design compact sa puissance. il est économe en énergie - avec une consommation électrique de seulement 1000 W. Des résultats de nettoyage optimaux pour les saletés sèches, humides, fines et grossières. L'aspirateur eau et poussière est équipé d'un réservoir en plastique robuste de 12 litres, d'un câble de 2 mètres, d'un tuyau d'aspiration de 1,8 mètre de long avec poignée droite, d'un embout de sol à clips, d'un filtre en mousse et d'un sac filtrant en ouate. L'aspirateur dispose également d'une fonction soufflerie, qui peut être utilisée dans les endroits où l'aspiration est difficile. L'espace de rangement situé sur la tête de la machine permet de ranger les outils et les petites pièces telles que les vis et les clous. En outre, la machine séduit par la simplicité du rangement des accessoires, le système de verrouillage "Pull & Push" et une poignée ergonomique pour un transport confortable.
Caractéristiques et avantages
Conception compacteFlexible et polyvalent. Stockage peu encombrant.
Fonction de soufflerie pratiquePartout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile. Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
Sac filtrant en ouateMatériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure. Pour une puissance d'aspiration longue durée et une rétention optimale de la poussière.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et petites pièces comme les vis ou les clous.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Poignée de transport ergonomique
- Permet de transporter l'appareil confortablement.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Puissance d'aspiration (W)
|220
|Dépression (mbar)
|max. 220
|Débit d'air (l/s)
|max. 43
|Taille de la cuve (l)
|12
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composant de couleur
|Tête Noir Cuve Jaune
|Câble d'alimentation (m)
|2
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau sonore (dB (A))
|74
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3,3
|Poids avec emballage (kg)
|5,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|349 x 328 x 327
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 1.8 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée droite
- Matériau du flexible d'aspiration: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal des tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Buse eau/poussières: Clips
- Suceur fentes
- Sac filtrant en ouate: 1 Pièce(s), 3 couches
- Filtre mousse: 1 Pièce(s)
Équipement
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction soufflerie
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport rabattable
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Cave
- Liquides
- Entrée
- Salle de loisirs
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine KWD 1 V-12/2/18
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.