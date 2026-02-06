Le KWD 1 V-12/2/18 impressionne par son design compact sa puissance. il est économe en énergie - avec une consommation électrique de seulement 1000 W. Des résultats de nettoyage optimaux pour les saletés sèches, humides, fines et grossières. L'aspirateur eau et poussière est équipé d'un réservoir en plastique robuste de 12 litres, d'un câble de 2 mètres, d'un tuyau d'aspiration de 1,8 mètre de long avec poignée droite, d'un embout de sol à clips, d'un filtre en mousse et d'un sac filtrant en ouate. L'aspirateur dispose également d'une fonction soufflerie, qui peut être utilisée dans les endroits où l'aspiration est difficile. L'espace de rangement situé sur la tête de la machine permet de ranger les outils et les petites pièces telles que les vis et les clous. En outre, la machine séduit par la simplicité du rangement des accessoires, le système de verrouillage "Pull & Push" et une poignée ergonomique pour un transport confortable.