L'aspirateur eau et poussières WD 5 P S V-25/5/22 offre une aspiration puissante et une excellente efficacité énergétique : avec une puissance nominale absorbée de seulement 1 100 watts, il obtient d'excellents résultats de nettoyage sur les saletés sèches, humides, fines et grossières. Le WD 5 P S V-25/5/22 est équipé d'une robuste cuve en acier inoxydable de 25 litres, d'un câble de 5 mètres, d'un flexible d'aspiration de 2,2 mètres, d'un suceur sol commutable, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre en non-tissé. La prise dotée d'un interrupteur automatique marche/arrêt permet de brancher facilement des outils électroportatifs. Les poussières et éclats produits par le rabotage, le sciage et le ponçage sont aspirés directement. Le bouton rotatif permet de régler la puissance d'aspiration selon les besoins. Grâce à sa technologie brevetée d'enlèvement, le filtre de l'aspirateur eau et poussières peut être retiré facilement, en quelques secondes et sans aucun contact avec la saleté. L'actionnement du bouton de décolmatage permet de nettoyer le filtre rapidement et efficacement. La poignée amovible avec protection électrostatique permet de fixer des accessoires directement sur le flexible d'aspiration. Ce dernier offre un rangement peu encombrant grâce à la fixation du flexible sur la tête de l'appareil. Lorsque l'appareil ne fonctionne pas, les tubes et le suceur pour sol peuvent être placés rapidement et commodément dans la position de stationnement prévue sur le pare-chocs.