WD 5 P S V-25/5/22
Aspiration ultra puissante : muni d'une cuve en acier inoxydable de 25 l, d'une prise, d'un câble de 5 m et d'un flexible d'aspiration de 2,2 m, le WD 5 P S V-25/5/22 convient parfaitement aux diverses tâches de nettoyage à l'intérieur et autour de la maison.
L'aspirateur eau et poussières WD 5 P S V-25/5/22 offre une aspiration puissante et une excellente efficacité énergétique : avec une puissance nominale absorbée de seulement 1 100 watts, il obtient d'excellents résultats de nettoyage sur les saletés sèches, humides, fines et grossières. Le WD 5 P S V-25/5/22 est équipé d'une robuste cuve en acier inoxydable de 25 litres, d'un câble de 5 mètres, d'un flexible d'aspiration de 2,2 mètres, d'un suceur sol commutable, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre en non-tissé. La prise dotée d'un interrupteur automatique marche/arrêt permet de brancher facilement des outils électroportatifs. Les poussières et éclats produits par le rabotage, le sciage et le ponçage sont aspirés directement. Le bouton rotatif permet de régler la puissance d'aspiration selon les besoins. Grâce à sa technologie brevetée d'enlèvement, le filtre de l'aspirateur eau et poussières peut être retiré facilement, en quelques secondes et sans aucun contact avec la saleté. L'actionnement du bouton de décolmatage permet de nettoyer le filtre rapidement et efficacement. La poignée amovible avec protection électrostatique permet de fixer des accessoires directement sur le flexible d'aspiration. Ce dernier offre un rangement peu encombrant grâce à la fixation du flexible sur la tête de l'appareil. Lorsque l'appareil ne fonctionne pas, les tubes et le suceur pour sol peuvent être placés rapidement et commodément dans la position de stationnement prévue sur le pare-chocs.
Caractéristiques et avantages
Prise électrique avec marche/arrêt automatique pour travailler avec des outils électriquesLes poussières et éclats produits par le rabotage, le sciage et le ponçage sont aspirés directement. L'aspirateur s'arrête/se met en marche automatiquement via l'outil électrique.
Excellent nettoyage du filtreL'air pulsé puissant transfère la salissure du filtre vers la cuve à déchets, sur simple pression d'un bouton. La puissance d'aspiration d'origine est vite retrouvée.
Procédé breveté d'enlèvement du filtreRapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures. Pour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement compact du flexible sur la tête de l'appareil.
- Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Rangement pratique des câbles et des accessoires
- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
- Nettoyage en douceur des surfaces sensibles et des objets délicats.
Sac filtrant en ouate
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussières.
Poignée amovible
- Offre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration.
- Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1200
|Puissance d'entrée nominale Prise intégrée (W)
|min. 100 - max. 2100
|Puissance d'aspiration (W)
|280
|Dépression (mbar)
|max. 260
|Débit d'air (l/s)
|max. 70
|Taille de la cuve (l)
|25
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Composant de couleur
|Tête Jaune Cuve Acier inoxydable Pare-chocs Jaune
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau sonore (dB (A))
|73
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|8,9
|Poids avec emballage (kg)
|12,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|418 x 382 x 646
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2.2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau du flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible avec protection électrostatique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal des tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Buse eau/poussières: Commutable
- Suceur fentes
- Adaptateur pour le raccordement d'outils électriques
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sac filtrant en ouate: 1 Pièce(s), 3 couches
Équipement
- Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique
- Fonction de nettoyage du filtre
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Réglage de puissance
- Fonction soufflerie
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport 3-en-1 confortable
- Crochet pour câble
- Position parking
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Pare-chocs robuste
- Roulettes sans frein: 5 Pièce(s)
Videos
Domaines d'utilisation
- Atelier
- Rénovation
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Terrasses
- Liquides
- Cave
- Salle de loisirs
- Entrée
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine WD 5 P S V-25/5/22
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.