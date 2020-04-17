Le WD 3 V-17/4/20 offre une puissance d’aspiration efficace tout en restant économe en énergie grâce à sa consommation de seulement 1 000 W. Idéal pour toutes les situations, il garantit des résultats impeccables sur les saletés sèches, humides, fines ou grossières, grâce à la parfaite coordination entre le flexible d’aspiration, la buse de sols à clips et l’appareil lui-même. Compact et pratique, il dispose d’une cuve plastique robuste de 17 L, d’un câble de 4 m, d’un flexible de 2 m et d’un sac filtrant en ouate. Son filtre à cartouche monobloc permet d’aspirer poussières et liquides sans interruption ni changement de filtre. Pratique et astucieux, le WD 3 V-17/4/20 intègre une fonction soufflerie pour les zones difficiles d’accès, un rangement compact du flexible, un crochet pour le câble et des supports pour les tubes et buses. Le système Pull & Push assure une ouverture facile de la cuve, tandis que la poignée amovible permet de fixer les accessoires directement sur le flexible. Enfin, la surface de rangement intégrée et la poignée ergonomique garantissent un confort d’utilisation optimal.