WD 3 V-17/4/20
Puissant et économe en énergie , le WD 3 V-17/4/20 dispose d’une cuve 17 L, d’un câble 4 m, d’un flexible 2 m .Il garantit une excellente performance d'aspiration.
Le WD 3 V-17/4/20 offre une puissance d’aspiration efficace tout en restant économe en énergie grâce à sa consommation de seulement 1 000 W. Idéal pour toutes les situations, il garantit des résultats impeccables sur les saletés sèches, humides, fines ou grossières, grâce à la parfaite coordination entre le flexible d’aspiration, la buse de sols à clips et l’appareil lui-même. Compact et pratique, il dispose d’une cuve plastique robuste de 17 L, d’un câble de 4 m, d’un flexible de 2 m et d’un sac filtrant en ouate. Son filtre à cartouche monobloc permet d’aspirer poussières et liquides sans interruption ni changement de filtre. Pratique et astucieux, le WD 3 V-17/4/20 intègre une fonction soufflerie pour les zones difficiles d’accès, un rangement compact du flexible, un crochet pour le câble et des supports pour les tubes et buses. Le système Pull & Push assure une ouverture facile de la cuve, tandis que la poignée amovible permet de fixer les accessoires directement sur le flexible. Enfin, la surface de rangement intégrée et la poignée ergonomique garantissent un confort d’utilisation optimal.
Caractéristiques et avantages
Filtre cartouchePour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre. Montage ou démontage simple du filtre par rotation sans pièce de verrouillage supplémentaire.
Rangement pratique des câbles et des accessoiresRangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant. Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareilRangement compact du flexible sur la tête de l'appareil. Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et petites pièces comme les vis et les clous.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
Sac filtrant en ouate
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration longue durée et une rétention optimale de la poussière.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Poignée de transport ergonomique
- Permet de transporter l'appareil confortablement.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Puissance d'aspiration (W)
|230
|Dépression (mbar)
|max. 230
|Débit d'air (l/s)
|max. 45
|Taille de la cuve (l)
|17
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composant de couleur
|Tête Jaune Cuve Jaune Pare-chocs Jaune
|Câble d'alimentation (m)
|4
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau sonore (dB (A))
|74
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,5
|Poids avec emballage (kg)
|6,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|349 x 328 x 492
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau du flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal des tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Buse eau/poussières: Clips
- Suceur fentes
- Filtre cartouche: Cellulose
- Sac filtrant en ouate: 1 Pièce(s), 3 couches
Équipement
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction soufflerie
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport rabattable
- Crochet pour câble
- Position parking
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Pare-chocs robuste
- Roulettes sans frein: 4 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Atelier
- Cave
- Liquides
- Entrée
- Salle de loisirs
Accessoires
