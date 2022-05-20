WD 4 S V-20/5/22
Aspirateur eau et poussières puissant et économe en énergie avec une cuve en acier inoxydable de 20 l, un filtre plissé plat, un câble de 5 m et une fonction de soufflerie.
Aspiration puissante et efficacité énergétique avec 1 000 W : dans le cas de l'aspirateur eau et poussières WD 4 S V-20/5/22, l'appareil, le flexible d'aspiration et la buse de sol sont parfaitement assortis pour un résultat de nettoyage optimal. Les saletés humides, sèches, fines ou grossières sont éliminées en continu, sans remplacement du filtre. L'appareil possède une cuve en acier inoxydable de 20 l robuste et résistante aux chocs et est équipé d'un câble de 5 m, d'un flexible d'aspiration de 2,2 m, d'une buse de sol, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre non-tissé. Grâce à sa technologie brevetée, le filtre de l'aspirateur eau et poussières peut être démonté facilement et rapidement pour un nettoyage en profondeur, sans aucun contact avec la saleté. Là où l'aspiration n'est pas possible, la fonction de soufflerie supplémentaire montre toute son utilité. La poignée amovible permet de fixer les accessoires directement sur le flexible d'aspiration. Pour gagner de la place, le flexible peut être rangé sur la tête de l'appareil. Les tubes et la buse de sol peuvent, eux aussi, être entreposés rapidement et facilement sur le côté.
Caractéristiques et avantages
Procédé breveté d'enlèvement du filtreRapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures. Pour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareilRangement peu encombrant du flexible d'aspiration, qui se suspend à la tête de l'aspirateur. Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Rangement pratique des câbles et des accessoiresRangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant. Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Sac filtrant non-tissé avec système pratique de verrouillage
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration longue durée et une rétention optimale de la poussière.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination des saletés sans effort, p. ex. d'un lit de gravier.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et des petites pièces comme les clous et les vis.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
Poignée amovible
- Offre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration.
- Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1100
|Puissance d'aspiration (W)
|240
|Dépression (mbar)
|max. 240
|Débit d'air (l/s)
|max. 55
|Taille de la cuve (l)
|20
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Composant de couleur
|Tête Jaune Cuve Acier inoxydable Pare-chocs Jaune
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau sonore (dB (A))
|73
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|7,2
|Poids avec emballage (kg)
|10
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|384 x 365 x 524
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2.2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau du flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal des tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Buse eau/poussières: Clips
- Suceur fentes
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sac filtrant en ouate: 1 Pièce(s), 3 couches
Équipement
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction soufflerie
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Crochet pour câble
- Position parking
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Pare-chocs robuste
- Roulettes sans frein: 4 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Atelier
- Cave
- Liquides
- Entrée
- Salle de loisirs
