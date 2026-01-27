Brosse triangulaire
Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bâteaux, les vérandas ou les volets rolants. Largeur de travail de 248 mm.
La brosse triangulaire, d'une largeur de travail de 248 mm, est un produit phare de notre gamme pour le nettoyage des grandes surfaces. Elle est conçue pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels, notamment pour le nettoyage des vérandas, des véhicules, des bateaux, des caravanes et des volets roulants. Cette brosse allie puissance de nettoyage et poils doux, pour ne pas endommager les surfaces. La bague de protection circulaire protège les surfaces contre les éraflures, tandis que le raccord à baïonnette permet une connexion fiable au pistolet. Le pad en caoutchouc permet l'élimination des salissures tenaces, telles que les insectes, et la poignée ergonomique assurent un confort optimal. Cette brosse est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression des séries K 2 à K 7, offrant une versatilité et une comptabilité sans faille.
Caractéristiques et avantages
Largeur de travail de 248 mm
- Rendement surfacique excellent : idéal pour le nettoyage d'endroits plus grands.
Pad en caoutchouc
- Élimine la salissure tenace
Application du détergent
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Brosse souple - douce pour les surfaces
- Action de nettoyage douce pour les surfaces délicates
Bague de protection rotative
- Protège les surfaces contre les rayures
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,3
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|270 x 261 x 177
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 3 Car & Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 4 Comfort Premium
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ *EU
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- K2 (avec batterie amovible)
- K 3 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Suction Kit
- K 7 Premium Smart Control Home
Produits retirés de la gamme
- K 4.98 MD plus T 300
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5.20 M plus
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.80M PLUS T 250 *EU
- K 5.91 MD
- K 7.20 M T 300
- K 7.20 M plus
- K 7.21 M plus
- Nettoyeur haute pression K 215
- Nettoyeur haute pression K 220 M +
- Nettoyeur haute pression K 2300 + T50
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters
- Mobil-homes
- Jardin d'hiver
- Systèmes d'énergie solaire
- Stores vénitiens/volets roulants
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Jouet de jardin
