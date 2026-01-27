La brosse triangulaire, d'une largeur de travail de 248 mm, est un produit phare de notre gamme pour le nettoyage des grandes surfaces. Elle est conçue pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels, notamment pour le nettoyage des vérandas, des véhicules, des bateaux, des caravanes et des volets roulants. Cette brosse allie puissance de nettoyage et poils doux, pour ne pas endommager les surfaces. La bague de protection circulaire protège les surfaces contre les éraflures, tandis que le raccord à baïonnette permet une connexion fiable au pistolet. Le pad en caoutchouc permet l'élimination des salissures tenaces, telles que les insectes, et la poignée ergonomique assurent un confort optimal. Cette brosse est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression des séries K 2 à K 7, offrant une versatilité et une comptabilité sans faille.