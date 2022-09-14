Netjes renoveren en inrichten: praktische tips voor doe-het-zelvers
Niets is leuker dan dingen maken met je eigen handen! In de lente, wanneer de zon zich weer meer begint te laten zien, begint ook de tijd voor doe-het-zelven. Iedereen die veel in en om het huis doet, weet het: klussen gaat vaak gepaard met vuil en stof. Met onderstaande tips is je werkplek in een mum van tijd weer schoon.
Je werkplek schoon houden tijdens het klussen
Het is niet makkelijk om je werkplek schoon te houden als je aan het klussen bent. Doe-het-zelven betekent immers ook vuil en stof. Geen wonder dat je na renovatiewerkzaamheden grondig moet schoonmaken. Vooral voor mensen met een allergie is dat heel belangrijk. Veel doe-het-zelvers gebruiken voor grote renovatieprojecten een gewone standaard stofzuiger. Dat kan, maar die is niet echt geschikt voor het grove vuil en de enorme hoeveelheid stof die daarbij komt kijken. Als je de boel snel wilt reinigen of stof al tijdens het doe-het-zelven wilt vermijden, is een nat-/droogzuiger je beste optie.
Klussen in de tuin: de buitenkant een opknapbeurt geven
In de lente ontwaakt de natuur uit haar winterslaap – het perfecte moment om de tuin op orde te brengen en wat te klussen! Er is echt geen betere tijd om je terras, de bloembedden en groentetuin of je tuinmeubilair weer op te frissen. Tuinonderhoud is hier het sleutelwoord.
Nadat je bladeren en vuil hebt weggehaald van de paden rondom je huis, het terras hebt schoongemaakt en het gazon een beurt hebt gegeven, kun je je eindelijk storten op je doe-het-zelfprojecten. Er zijn talloze manieren om je tuin mooier te maken. Vaak kun je de ruimte om het huis uitbreiden met dingen die je zelf maakt. Een populaire trend van de laatste jaren zijn wat dat betreft zelfgemaakte bloembakken van steen of hout. Verhoogde bedden en plantenbakken zijn immers niet alleen praktisch en esthetisch verantwoord, maar bieden je ook de mogelijkheid om planten te laten groeien op stukken waar de kwaliteit van de grond niet optimaal is. Daarnaast zijn ook zelfgemaakte terrasmeubels zonder meer een van de populairste doe-het-zelfprojecten.
Tip
Op zoek naar een stofzuiger voor hout- of steenstof? Gebruik een nat-/droogzuiger om zaagsel effectief te verwijderen. Die kan overigens ook worden gebruikt als bijvoorbeeld vloeistoffen en vochtig vuil tijdens het planten naast de bakken en bedden terecht zijn gekomen. Nat-/droogzuigers zijn verkrijgbaar met of zonder snoer. Voor snoerloze apparaten is geen stopcontact nodig en dat biedt je meer vrijheid en flexibiliteit. Voor grotere oppervlakken is een veegmachine geschikt om bloemblaadjes, zand, aarde of dode bladeren snel en moeiteloos te verwijderen.
Renovaties in huis: stof effectief vermijden
Doe-het-zelven blijft niet beperkt tot de buitenkant van het huis: je kunt uiteraard ook binnen werken. Misschien wil je een nieuwe keuken installeren, nieuwe tegels in de badkamer of de indeling van de kamer totaal veranderen voor een complete renovatie. Wat je ook van plan bent, één ding is zeker: je zult moeten schilderen en boren.
Grote verbouwingen of renovaties in huis leveren veel bouwafval op, bijvoorbeeld als er oude muren worden gesloopt, of als je veel moet boren. Om je leefruimte weer schoon te krijgen, moet je na het doe-het-zelven eerst met een stoffer en blik het meeste puin handmatig wegwerken. Om fijn stof en betonstof efficiënt en in korte tijd te verwijderen, werkt een nat-/droogzuiger met filterzak het beste. Die zuigt bouw- en renovatieafval zoals gips, cement of baksteenschilfers heel eenvoudig op. Zelfs nat vuil dat bijvoorbeeld bij het verwijderen van behang kan ontstaan, is geen probleem voor de nat-/droogzuiger.
Een nat-/droogzuiger is de perfecte doe-het-zelfzuiger en helpt voorkomen dat je achteraf nog eens een dure dieptereiniging moet (laten) uitvoeren. Dankzij de vele accessoires op het apparaat kun je de verspreiding van stof al van het begin af aan in de kiem smoren. Voor sommige projecten, zoals de installatie van een nieuwe lichtrail aan het plafond, duurt het afdekken van het meubilair en het opruimen vaak langer dan het eigenlijke doe-het-zelfwerk. In dat kader kan een boorstofopvanger je een hoop tijd besparen. Je begint met het hulpstuk simpelweg aan te sluiten op de zuigslang. Om het boorstof op te vangen, plaats je het daarna gewoon op de gewenste plek op de muur of het plafond en dan zet je de stofzuiger aan. De negatieve druk zorgt dat de boorstofopvanger op zijn plaats blijft. Je kunt nu boren zonder stof en zonder residu: het boorstof wordt onmiddellijk opgevangen door de nat-/droogzuiger. Tip: laat de stofzuiger na het boren nog enige tijd draaien. Eventueel resterend boorstof wordt dan opgevangen.
De garage, werkplaats en schuur opruimen na het klussen
Voor doe-het-zelvers is een goede workshop essentieel. Niet alleen is het een plek om gereedschap, apparatuur of bouwmaterialen veilig op te bergen, je kunt er ook in alle rust werken. Het is dan ook geen wonder dat veel huiseigenaren hiervoor een aparte ruimte in hun huis hebben ingericht. Voor wie iets minder ruimte heeft of niet vaak klust, is de garage meestal de ideale plek. Als de auto buiten staat heeft een knutselaar daar de benodigde ruimte, rust en stopcontacten om zijn of haar projecten aan te pakken. Maar wat kun je nou het beste doen tegen al het stof dat je er creëert? En hoe maak je daarna de garage weer schoon?
Ook hier is de nat-/droogzuiger het ideale apparaat. Die kun je gebruiken terwijl je bijvoorbeeld hout of steen staat te zagen – zo vermijd je een hoop stof! Onze modellen met geïntegreerd stopcontact bieden extra flexibiliteit. Daar kunnen kettingzagen en cirkelzagen, freesmachines en slijpmachines rechtstreeks op worden aangesloten. De nat-/droogzuiger wordt automatisch via het elektrische gereedschap in- en uitgeschakeld en het vuil dat tijdens het schaven, zagen of schuren ontstaat, wordt direct opgezogen. Tegelijkertijd is het apparaat bij uitstek geschikt voor het afzuigen van houtstof. Om te zorgen dat de nat-/droogzuiger ook het fijnste stof goed opzuigt, hoef je alleen maar een filterzak te plaatsen.
Tip
Als je je garage aan het schoonmaken bent, kun je net zo goed meteen ook je auto schoonmaken. Er zijn talloze accessoires beschikbaar voor het schoonmaken van auto’s, die je in combinatie met de nat-/droogzuiger kunt gebruiken om bijvoorbeeld de vloermatten en kleine opbergruimtes te stofzuigen en om de ruimte tussen de stoelen schoon te houden.
Een tuinhuisje schoonmaken
In plaats van in de garage te werken hebben ambitieuzere klussers vaak een workshop in de schuur of een tuinhuisje. Daar kan meestal zonder problemen een werkbank voor kleine en grote huis- en tuinklussen worden geïnstalleerd. Iedereen die zo’n schuur heeft, weet dat het vaak een rommelige plek is. Er staan vaak verschillende apparaten en gereedschappen die niet voortdurend worden gebruikt en daarin kunnen vuil, stof en zelfs ongedierte (kevers, mieren of spinnen) zich makkelijk ophopen. Het is daarom een goed idee om zo’n werkplaats regelmatig schoon te maken, vooral als je veel aan het klussen bent geweest.
Het loont de moeite om allereerst goed na te denken over de organisatie van de workshop. Planken en rekken aan de wanden helpen niet alleen om de boel netjes te houden, ze maken het schoonmaken van de werkplaats ook veel makkelijker. Als doe-het-zelver doe je er daarom goed aan eerst de zaak goed uit te mesten en uit te zoeken wat je wel en niet nodig hebt voordat je de schuur grondig gaat schoonmaken. Kleine ruimtes in de werkplaats kunnen makkelijk worden behandeld met een nat-/droogzuiger. Sluit gewoon een normale stofzuigerslang aan, schakel de stofzuiger in en zuig tussen de rekken, schappen of gereedschappen.
Maak je geen zorgen als je daarbij schroeven of spijkers opzuigt. Dankzij de hoge weerstand en speciale zuigbuizen van verschillende afmetingen kan de nat-/droogzuiger ook grote en scherpe materialen snel verwijderen zonder het apparaat te beschadigen. Maar ook grotere ruimtes tussen cirkelzagen of werkbanken kan de werkplaatszuiger makkelijk aan. De meeste modellen beschikken namelijk over een blaasfunctie en kunnen dus niet alleen vuil opzuigen, maar dankzij een krachtige luchtstroom ook effectief houtsnippers en ander vuil uit de kleinste kieren verwijderen.