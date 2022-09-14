De serre of tuinkas schoonmaken: de beste tips
Veel mensen dromen van een eigen serre: het is de ideale plek om je planten te laten overwinteren, maar ook om je woonruimte uit te breiden. Serres en tuinkassen bestaan over het algemeen uit grote vensterpuien en glazen daken, die helaas niet altijd even glanzend en schoon blijven. Daarom moet je je serre van tijd tot tijd schoonmaken. Hieronder lees je hoe je dat het beste kunt doen.
Waarop moet je letten bij het schoonmaken en onderhouden van je serre?
Een serre, en dan vooral de ramen en het dak, wordt vuil door weersinvloeden: luchtvervuiling, stof, pollen, bladeren en uitwerpselen van vogels en insecten zorgen dat glasoppervlakken en buitengevels er op den duur lelijk gaan uitzien. Om je serre mooi te houden en te zorgen dat het verwarmende effect van de glazen constructie niet wordt verminderd door vuile ramen, moet je als eigenaar van een serre ten minste twee keer per jaar een schoonmaak- en onderhoudsbeurt inplannen. Een ideaal moment daarvoor is bijvoorbeeld de voorjaarsschoonmaak, wanneer sowieso de tuin weer in orde moet worden gebracht.
Bij het schoonmaken van de serre gaat het overigens niet alleen om het visuele aspect, maar ook om de verzorging en het onderhoud van de montagedelen, zoals de dragende constructie en de rubberen afdichtingen. En ook hier geldt: als je (te) lang wacht, moet je later meer moeite en tijd in de schoonmaak steken. Je kunt het beste profiteren van een dag dat het erg bewolkt is. Op erg warme en zonnige dagen drogen ramen te snel en dat heeft onvermijdelijk lelijke strepen tot gevolg.
Voor het schoonmaken en onderhouden van serres kunnen verschillende apparaten, schoonmaakspullen en onderhoudsproducten worden gebruikt:
- een ladder
- een tuinslang met een spuit- of sproeikop
- een klassieke raamwisser
- een wasborstel en een microvezeldoek, en warm water
- afwasmiddel of een speciaal glasreinigingsconcentraat
- een Window Vac, bijvoorbeeld in combinatie met een vibrerende accu-wisser
- een hogedrukreiniger, bijvoorbeeld met een telescopische spuitlans en het bijbehorende hulpstuk voor gevel- en glasreiniging
Zo krijg je het glazen dak van de serre weer schoon
Het schoonmaken van de ramen aan de zijkanten van een serre is vrij eenvoudig. Het wordt een stuk lastiger bij de hogere delen en als je aan het dak toe bent. Daar praat je al snel over een hoogte van enkele meters en die plekken zijn dus moeilijk bereikbaar.
In principe heb je twee opties: ofwel je klimt op een ladder en maakt het glas daar handmatig schoon, of je gebruikt een hogedrukreiniger in combinatie met een telescopische spuitlans. De laatste optie is uiteraard de minst gevaarlijke.
Voordat je met de natte reiniging begint, moet je eerst het losse vuil verwijderen dat zich van nature ophoopt op het dak en in de dakrails van de serre. Dat kun je doen met simpele schoonmaakmiddelen zoals een borstel, een emmer en een op de tuinslang aangesloten spuitpistool, en een doek voor de randen van het glas. In dit stadium moet je nog geen hogedrukreiniger gebruiken, want dan loop je het risico dat het vuil zich over de hele gevel en de ramen van de serre verspreidt. De meeste serredaken staan onder een hoek, waardoor je de buitenkant vrij makkelijk met een tuinslang kunt schoonmaken. Het beste is om het vuil vanaf het hoogste punt voorzichtig in de goot te spoelen. Nog een tip die je tijd zal besparen: zet een vergiet of een zeef onder het uiteinde van de goot om het vuil op te vangen dat daarin terechtkomt. Zo kan de viezigheid niet in de grond sijpelen en ook je terras niet vies maken. Je doet er ook goed aan om grover vuil uit de goot van de serre te verwijderen. Daarmee voorkom je dat die verstopt raakt en overloopt als je hem later schoonmaakt met water.
Als dat allemaal is gedaan, kun je beginnen met het schoonmaken van het glazen dak van je serre. Daarvoor kun je het beste een telescopische spuitlans in combinatie met een borstelhulpstuk gebruiken. Die sluit je simpelweg aan op de tuinslang. Zorg dat de ladder stevig staat en laat iemand hem zo nodig vasthouden. Ook hier begin je bij de top van het dak en werkt dan langzaam langs de randen van het schuine dak omlaag. Als het vuil bijzonder hardnekkig is, kun je een beetje druk uitoefenen en de borstel meerdere keren over de vuile plekken bewegen. In dat geval heb je ook een glasreinigingsmiddel nodig. Dat zorgt niet alleen dat je ruiten weer stralend schoon worden, het vertraagt ook nieuwe vervuiling door mos en ander vuil. Tot slot spuit je het hele oppervlak nog eens grondig af.
Tip
De hele actie wordt nog eenvoudiger met een telescopische, draaibare hogedruklans en het bijbehorende hulpstuk voor gevel- en glasreiniging, die samen op de hogedrukreiniger worden aangesloten. Zo kun je hoge ramen en glazen daken makkelijk bereiken zonder dat je de ladder op moet.
Zo maak je de ramen van de serre schoon
Als je serre voornamelijk uit glas bestaat, volg je in principe dezelfde procedure als voor het schoonmaken van gewone ramen. Om te voorkomen dat de ramen meteen weer vies worden, veeg je eerst met een handborstel of doek het ergste vuil en stof van de raam- en deurkozijnen. Om de ramen goed schoon en streeploos te krijgen, is het belangrijk de juiste techniek te gebruiken. Spuit daartoe eerst een reinigingsoplossing op het te behandelen glasoppervlak en maak het daarna droog met een microvezeldoek of een wisser. Kies je voor een wisser, dan is de beste methode om het vocht in een achtvormige beweging van boven naar beneden weg te vegen. Poets het oppervlak tot slot met een katoenen theedoek of een microvezeldoek.
Tip
Voor het schoonmaken van tapijten en vloeren kun je niet zonder stofzuiger en een mop. Het goede nieuws is dat die ook bestaan voor glazen oppervlakken! Met een Window Vac en een vibrerende KV 4 accu-wisser reinig je ramen en glazen oppervlakken efficiënt, moeiteloos en zonder dat er strepen achterblijven.
De serre schoonmaken met of zonder hogedrukreiniger?
Het kan allebei! De vraag zou eerder moeten zijn: hoeveel tijd en geld wil je besteden aan het schoonmaken en onderhouden van je serre? Wie de ramen en dergelijke zo goedkoop mogelijk wil schoonmaken, gaat voor doeken, emmers en huishoudelijke producten. Wie tijd wil besparen bij het schoonmaken van de serre of het glazen dak, pakt de hogedrukreiniger erbij. Die levert uiteraard aanzienlijk hogere reinigingsprestaties dan een conventionele sproeier, en bespaart bovendien water en is milieuvriendelijk.
Veel mensen weten niet dat de term ‘hoge druk’ in apparaten niet wil zeggen dat je er niet ook met lage druk oppervlakken en materialen mee kunt schoonmaken. Een reinigingsset voor gevels en glazen oppervlakken bijvoorbeeld, is ideaal voor het voorzichtig reinigen van ruiten en glazen daken. De betreffende glasoppervlakken worden daarmee langzaam en met weinig druk in lineaire stroken behandeld. Zo doe je dat stap voor stap.
1. Stel eerst de hoek van de telescopische spuitlans af op het glazen dak. Dat doe je door aan de vergrendelingshendel te trekken en deze los te laten wanneer de juiste hoek is bereikt.
2. Gebruik de twee uitschuifniveaus op de telescopische lans om het glazen dak op de gewenste hoogte te bereiken. Let er bij het uitschuiven op dat de slang binnenin vrij kan bewegen.
3. Reinig nu het glazen dak met gelijkmatige bewegingen.
4. Voor een optimaal en streeploos resultaat kun je een glasfinisher 3-in-1 gebruiken. Gebruik deze echter nooit in direct zonlicht.
5. Om het reinigingsmiddel te kunnen gebruiken, moet je eerst het hulpstuk voor gevel- en glasreiniging afkoppelen.
6. Stop nu de aanzuigslang van de hogedrukreiniger in de fles reinigingsmiddel of plaats de fles in de houder van het apparaat.
7. Besproei het hele dakoppervlak met het reinigingsmiddel.
8. Sluit de meegeleverde hogedruklans aan op de bajonet van de telescopische spuitlans. Zorg er daarbij voor dat het bruine of grijze mondstuk in de lans is geplaatst.
9. Spoel het reinigingsmiddel van het glas.
Deze methode is ideaal voor het reinigen van de buitenkant van de serre zonder dat je je zorgen hoeft te maken dat eerder gereinigde oppervlakken of het terras vies worden door eventuele vuilresten. Materialen zoals hout, kunststof golfplaten of platen die elkaar overlappen moeten echter op een andere manier worden schoongemaakt.
Een laatste tip: richt de hogedrukreiniger bij voorkeur niet rechtstreeks op kwetsbare plaatsen zoals rubberen afdichtingen, en anders in elk geval maar heel eventjes. Door de hoge druk kunnen water en vuil namelijk onder het rubber komen en dat kan de afdichting aantasten.