Garantieverlenging pompen
Registreer nu en verleng de garantie tot 5 jaar.
LET OP: Onderstaande actie is alleen geldig in Nederland. Ben je woonachtig in België? Dan verwijzen we je graag naar Kärcher BeLux.
Verlenging van de garantie
Verlenging van de garantie is mogelijk voor de SP en BP pompen binnen het Home & Garden (retail) assortiment.
Bewaar uw garantiebewijs en het bewijs voor de garantieverlenging zorgvuldig. Dit laatste sturen we per e-mail toe. De garantie kan uitsluitend samen met het originele aankoopbewijs worden verleend.
Het serienummer vindt u op het typeplaatje van de pomp.
Vul het volgende formulier in om uw apparaat te registreren. Let op: registratie is alleen mogelijk binnen 3 maanden na aankoop.
LET OP:
Deze actie is alleen geldig indien je woonachtig bent in Nederland.
Ben je woonachtig in België, dan verwijzen we je graag naar www.karcher.be
De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.
De door Kärcher verleende garantie laat uw wettelijke rechten als consument (in het bijzonder garantie) onaangetast. Meer informatie over inhoud, duur en geldigheidsgebied van de garantie, en de naam en het adres van de garantieverlener vindt u in de Garantievoorwaarden.
¹ De garantie geldt uitsluitend voor producten uit de lijn Home & Garden die particulier en niet voor zakelijke doeleinden worden gebruikt. Deze garantie geldt niet voor fouten of gebreken die bijvoorbeeld het gevolg zijn van ondeskundig gebruik. De volledige voorwaarden vindt u onder aan deze pagina.