Garantieverlenging pompen

Verlenging van de garantie

Verlenging van de garantie is mogelijk voor de SP en BP pompen binnen het Home & Garden (retail) assortiment.

Bewaar uw garantiebewijs en het bewijs voor de garantieverlenging zorgvuldig. Dit laatste sturen we per e-mail toe. De garantie kan uitsluitend samen met het originele aankoopbewijs worden verleend.