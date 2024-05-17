eco!Booster
Maak kennis met onze nieuwste innovatie op het gebied van accessoires voor professionele Kärcher koud- en warmwater hogedrukreinigers: de eco!Booster. Deze unieke spuitmond biedt ongekende reinigingsprestaties. Voor maximale reinigingsefficiëntie en zorgvuldig gebruik van waardevolle hulpbronnen. Bovendien is de eco!Booster perfect geschikt voor gevoelige oppervlakken zoals hout en composiet.
Meer reinigingsprestaties
Sneller perfecte resultaten behalen: de eco!Booster zet nieuwe normen bij het reinigen van gevoelige oppervlakken. Het vuil wordt over een veel grotere breedte verwijderd dan de klassieke vlakstraal en is zeer gelijkmatig. Hierdoor wordt het vuil bijzonder effectief verwijderd.
Grotere energie-efficiëntie
Meer reinigingsvermogen, minder energie: met de eco!Booster reinigt u hetzelfde oppervlak in aanzienlijk minder tijd met dezelfde hogedrukreiniger.
Grotere water-efficiëntie
Krachtig tegen vuil, vriendelijk voor hulpbronnen: efficiënt en snelle reiniging met de eco!Booster bespaart water.
* Vergeleken met de reinigingskracht van de vlakstraalsproeier.
** Gebaseerd op 50% meer oppervlak dat kan worden gereinigd met dezelfde hoeveelheid energie en water vergeleken met de klassieke spuitlans.
More than a time-saver. IT’S A GAME CHANGER.
De eco!Booster tilt efficiëntie en duurzaamheid bij het schoonmaken naar een hoger niveau met een 50% hogere oppervlakteprestatie. Deze oplossing is ideaal voor het reinigen van grotere verticale oppervlakken met gevoelige oppervlakken en licht tot matig vuil.
Flexibiliteit in toepassingen
De eco!Booster kan worden gebruikt in combinatie met de meeste professionele Kärcher hogedrukreinigers***. Hij kan zelfs bij watertemperaturen tot 85°C worden gebruikt en is daarom ook geschikt voor warmwater hogedrukreinigers. Selecteer eenvoudig de juiste spuitmondgrootte voor uw apparaat uit 7 eco!Booster-versies. Welke versie u moet hebben hangt af van de wateropbrengst en werkdruk van uw hogedrukreiniger.
Verhoogde efficiëntie
Dankzij de 50% grotere oppervlakteprestatie kunt u met de eco!Booster uw reinigingswerkzaamheden aanzienlijk sneller voltooien dan met onze standaard vlakstraalsproeier. Dit verhoogt niet alleen de efficiëntie tijdens het reinigen, maar vermindert ook het water- en energieverbruik aanzienlijk.