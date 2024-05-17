Flexibiliteit in toepassingen

De eco!Booster kan worden gebruikt in combinatie met de meeste professionele Kärcher hogedrukreinigers***. Hij kan zelfs bij watertemperaturen tot 85°C worden gebruikt en is daarom ook geschikt voor warmwater hogedrukreinigers. Selecteer eenvoudig de juiste spuitmondgrootte voor uw apparaat uit 7 eco!Booster-versies. Welke versie u moet hebben hangt af van de wateropbrengst en werkdruk van uw hogedrukreiniger.