De nieuwe T-Serie
Duurzaam, ergonomisch, superstil: de nieuwe T-Serie van Kärcher voor professioneel gebruik
De stofzuigers uit de nieuwe T-Serie van Kärcher combineren een ergonomisch design met ware duurzaamheid. Ze werken nagenoeg geruisloos met top-of-the-class reinigingsresultaten. De apparaten zijn voor 45 procent gemaakt van gerecycled kunststof en worden op een grondstofvriendelijke manier gefabriceerd. Met een geweldige zuigkracht, een uitgebreide lijn accessoires en een aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding, voldoen ze aan de hoogste eisen op het gebied van efficiëntie en zuinigheid. De modulair opgebouwde stofzuigers zijn duurzaam en robuust, dankzij een stabiel chassis, duurzame behuizing, beschermende stootranden en grote wielen. De krachtige Kärcher 36 Volt Battery Power+ accu's van de accugevoede modellen, zorgen voor een lange gebruiksduur. Dankzij een operationeel geluidsniveau van slechts 52 dB(A) bij de netsnoer versies, zijn de superstille zuigers ideaal voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes zoals hotels en ziekenhuizen.
De T-serie in één oogopslag
T 10/1
- Containerinhoud (l): 10
- Materiaal container: kunststof (45% gerecycled materiaal)
- Max. nominaal vermogen (W): 500
- Luchthoeveelheid (l/s): 38
- Vacuüm (mbar): 185
- Geluidsdrukniveau: (dB(A)) 52
- Parkeerstand: Ja
- Plintenzuigmond: Ja
- Netsnoer met stekkerverbinding: Ja
- Lengte netsnoer (m): 12
- Netsnoer oprolsysteem: Ja
- Gewicht (kg): 6,6
T 15/1
- Containerinhoud (l): 15
- Materiaal container: kunststof (45% gerecycled materiaal)
- Max. nominaal vermogen (W): 500
- Luchthoeveelheid (l/s): 38
- Vacuüm (mbar): 185
- Geluidsdrukniveau (dB(A)): 52
- Parkeerstand: Ja
- Plintenzuigmond: Ja
- Netsnoer met stekkerverbinding: Ja
- Lengte netsnoer (m): 12
- Netsnoer oprolsysteem: Ja
- Gewicht (kg): 6,9
T 10/1 Bp
- Accugevoed: 36V
- Containerinhoud (l): 10
- Materiaal container: kunststof (45% gerecycled materiaal)
- Max. nominaal vermogen (W): 500
- Luchthoeveelheid (l/s): 40
- Vacuüm (mbar): 223
- Geluidsdrukniveau (dB(A)): 59
- Gebruiksduur met 7,5Ah accu: max. 62 min.
- eco!efficiency-modus: Ja
- Parkeerstand: Ja
- Plintenzuigmond: Ja
- Gewicht (kg): 6,8
T 15/1 Bp
- Accugevoed: 36V
- Containerinhoud (l): 15
- Materiaal container: kunststof (45% gerecycled materiaal)
- Max. nominaal vermogen (W): 500
- Luchthoeveelheid (l/s): 40
- Vacuüm (mbar): 223
- Geluidsdrukniveau (dB(A)): 59
- Gebruiksduur met 7,5Ah accu: max. 62 min.
- eco!efficiency-modus: Ja
- Parkeerstand: Ja
- Plintenzuigmond: Ja
- Gewicht (kg): 7,1
T 10/1
T 10/1 Bp
Voordelen
Verwerking van gerecycled materiaal
Een mooie balans: ze zijn voor 45 procent uit gerecycled materiaal gemaakt. De energie die per apparaat nodig is wordt al aanzienlijk verminderd tijdens de productie en de vraag naar waardevolle grondstoffen geminimaliseerd. Het gebruik van duurzaam gerecycled materiaal bespaart tot wel 2 kilo aan nieuw kunststof per apparaat.
Ergonomisch ontwerp
Door het ergonomische, slanke ontwerp, de comfortabele draaghandgreep en het lage gewicht kunnen de apparaten gemakkelijk dicht langs het lichaam worden gedragen. Het compacte ontwerp zorgt ook voor veiligheid op het werk, ontlast de handen en rug en voorkomt zo gezondheidsproblemen. De ergonomische elleboog vergemakkelijkt het stofzuigen en ligt prettig in de hand.
Minder energieverbruik
Als onderdeel van de nieuwe T-Serie introduceren we netsnoerapparaten met een lager energieverbruik (500 W in plaats van 700 W). Bij modellen op accu's wordt de gebruiksduur in de eco!efficiency-modus aanzienlijk verlengd in combinatie met een lager geluidsniveau.
Superstil: nagenoeg geruisloos werken
De netsnoer-versies van de nieuwe T-Serie hebben een uitzonderlijk laag geluidsniveau van slechts 52 dB(A). De lage geluidsemissie zorgt voor ergonomisch werken en is ideaal voor Daytime Cleaning, ook in geluidsgevoelige ruimtes.
EC-motor (Bp-versies)
Deze technologie biedt dankzij de elektronisch gestuurde aandrijving tal van voordelen, zoals een hoger rendement en betere prestaties bij een lager energieverbruik. Dit zorgt voor een beduidend langere levensduur van de stofzuiger.
HEPA-14-Filter
Het HEPA-14-filter (DIN EN 1822:2019) verwijdert op betrouwbare wijze deeltjes en virussen zoals SARS-CoV-2 uit de lucht. Met de hoge filtratie- en afscheidingsgraad van 99,995 procent, kunnen de hoogste veiligheidsnormen worden gegarandeerd.
Duurzaamheid
Materialen met verantwoordelijkheidsbesef Een schone zaak:
De nieuwe Kärcher T-Serie geeft een sterk signaal af als het gaat om duurzaamheid door milieuvriendelijke materialen en innovatieve productietechnologie te combineren. De apparaten bestaan voor 45 procent uit recyclaat, postindustrieel hergebruikt kunststof. Dit bespaart tijdens de productie tot wel 2 kilo zuiver kunststof per apparaat. Postindustrieel recyclaat is een waardevol materiaal dat wordt teruggewonnen uit productieresten zoals afkeur, snijresten en overtollig materiaal en wordt direct weer terug in de cyclus gebracht. Er wordt minder afval naar de stortplaats gebracht, er wordt bespaard op natuurlijke grondstoffen en het milieu wordt zo ontzien. Het milieubewuste materiaal vermindert het energieverbruik bij de productie en ook aanzienlijk de vraag naar nieuwe grondstoffen.
Daarnaast zijn er nog andere belangrijke factoren: De apparaten van de T-Serie zijn niet alleen duurzaam geproduceerd, maar ook milieuvriendelijk verpakt. Voor ons geen halve maatregelen. Daarom is onze verpakking gemaakt van 80% gerecycled karton - zonder dat er sprake is van enige kunststof coating. Dit betekent dat het karton met een gerust geweten terug in de kringloop kan worden gebracht voor verdere papierrecycling. Met de T-Serie laten we zien hoe technologische innovatie en ecologische verantwoordelijkheid hand in hand kunnen gaan gedurende de gehele productie- en gebruikscyclus - duurzaam, innovatief en opnieuw ontworpen.
De vaart erin met het milieu Minder CO₂ – meer vermogen:
De nieuwe Kärcher T-Serie voldoet aan de hoogste normen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Het combineert milieuvriendelijke materialen met energiezuinige reinigingstechnologie. Vooral tijdens het gebruik besparen de apparaten grote hoeveelheden energie en CO2 - voor zuinig schoonmaken met een schoon geweten. Bovendien maken de op accu's werkende Bp-modellen een zeer energiebesparende reiniging mogelijk in de eco!efficiency-modus: Dit betekent dat er per 1.000 vierkante meter schoonmaakoppervlak ongeveer 1,46 kWh elektriciteit kan worden bespaard – dit komt overeen met een energieverbruik van 18 kopjes vers gezette koffie per uur.* Tegelijkertijd wordt de uitstoot van broeikasgassen met maar liefst 53% verminderd.
Minder energieverbruik betekent in één klap een lagere impact op het milieu en economische besparingen. Met de T-Serie biedt Kärcher een milieuvriendelijke oplossing voor professionele toepassingen die actief bijdraagt aan het verminderen van de CO₂-uitstoot en het behoud van grondstoffen - voor een duurzamere toekomst.
*eco!efficiency-modus vergeleken met standaard, energiebesparing per uur ca. 0,42 kWh. Waarden kunnen variëren afhankelijk van de inzet maar ook de toepassingen en het type accu. Emissies berekend op basis van de energiebehoefte per vierkante meter tijdens het gebruik (eco!efficiency vs. standaard).
Tot 69% besparing op de energiekosten per jaar
**Berekening op basis van: Gebruik van het apparaat 4 uur per dag, 260 dagen per jaar bij een prijs voor stroom (11/2024 in Duitsland) van € 0,268 per kWh.
Kenmerken en specificaties
Innovatief modulair ontwerp
Eén voor alles: De nieuwe T-Serie maakt indruk met zijn innovatieve modulaire ontwerp en zorgt voor maximale flexibiliteit. Leverbaar in 2 netsnoer en 2 op accu werkende varianten met een containerinhoud van 10 of 15 liter - perfect aangepast aan de speciale schoonmaakbehoeften van professionele gebruikers. Maar dat is niet alles: De modulariteit van de T-Serie gaat verder dan de afzonderlijke modellen. Koppen en containers kunnen volledig en flexibel worden uitgewisseld en aangepast aan verschillende taken. Dankzij het modulaire systeem kunnen accessoires bovendien snel en naar behoefte worden gewisseld, zodat u altijd de juiste uitrusting bij de hand heeft. Dankzij dit doordachte modulaire ontwerp kunnen uiteenlopende uitvoeringen op één platform worden gerealiseerd.
Voor een goed doel
Duurzaam en sterk: De nieuwe modulaire T-Serie maakt indruk met een duidelijke boodschap: milieuvriendelijker en innovatiever dan ooit tevoren. De apparaten bestaan voor 45% uit gerecycled kunststof. Met deze serie richten we ons op echte duurzaamheid, uitzonderlijke zuigkracht en een lange levensduur. Door het gebruik van gerecyclede materialen verminderen we de energie die nodig is tijdens de productie, besparen we waardevolle grondstoffen en tot wel 2 kilo nieuw kunststof per apparaat. De gebruikte gerecyclede kunststof is afkomstig van productieafval zoals afkeur, snijresten en overtollig materiaal. Dit voorkomt verspilling en bespaart op natuurlijke grondstoffen. De kwaliteit van de robuuste T-Serie blijft zonder compromissen overeind: De gerecyclede kunststof biedt dezelfde uitstekende eigenschappen als nieuw kunststof.
Compact ontwerp, maximaal comfort
Ergonomie in een handomdraai: De nieuwe modulaire T-Serie maakt indruk met zijn slanke en ergonomische ontwerp dat vele voordelen biedt. Dankzij hun bijzonder compacte ontwerp kunnen de apparaten eenvoudig worden opgeborgen en zijn ze ideaal voor in een krappe opslagruimte. Het ergonomische ontwerp maakt het transport ook eenvoudiger, omdat de apparaten comfortabel en gemakkelijk dicht langs het lichaam kunnen worden gedragen. Dit vermindert de fysieke belasting en voorkomt extra vermoeidheid. De accessoires en alle functies zijn snel en gemakkelijk toegankelijk dankzij het doordachte ontwerp. Met de T-Serie heb je alles wat je nodig hebt direct bij de hand voor een efficiënte schoonmaak.
Superstille reiniging
Luister goed: de nieuwe modulaire T-Serie maakt indruk met zijn superstille netsnoermodellen met slechts 52 dB(A), daardoor is hij aanzienlijk stiller dan al zijn voorgangers. Dankzij een efficiënte motor en speciale behuizing en montage zijn de apparaten bijzonder stil. Dit maakt Daytime Cleaning mogelijk in geluidsgevoelige omgevingen zonder te storen. De T-Serie is ideaal voor gebruik in kantoren, openbare voorzieningen, scholen, verpleeghuizen, hotels, cruiseschepen en overal waar een laag geluidsniveau gewenst is.
Veel accessoires, maar weinig ruimte nodig
Alles onder controle: Het innovatieve design van de nieuwe T-Serie maakt het mogelijk om accessoires zoals de plinten- of bekledingszuigmond, afhankelijk van het model, direct in de zuigkop op te bergen. Omdat de accessoires in de zuigkop zijn geplaatst, kunnen ze tijdens transport niet verloren gaan en zijn ze altijd bij de hand. De inklapbare handgreep optimaliseert niet alleen de opbergruimte maar maakt het transport ook veel makkelijker. Door het slanke ontwerp kan het apparaat op ergonomische wijze en zonder veel moeite worden verplaatst. Met geïntegreerde accessoires en een inklapbare handgreep zet de T-Serie een nieuwe standaard als het gaat om eenvoudige bediening en gemakkelijke toegankelijkheid voor schoonmaakapparaten.
Hygiënisch met HEPA-14-filter
Zekerheid voor alles: afhankelijk van het model is onze nieuwe T-Serie al uitgerust met een krachtig HEPA-14-filter of kan als extra optie geüpgraded worden naar HEPA-14. Deze filtertechnologie heeft zich al tientallen jaren bewezen in medische en biowetenschappelijke instellingen. De HEPA-14-filters verminderen de verspreiding van deeltjes en micro-organismen zoals virussen en bacteriën effectief in de lucht. HEPA H14 is goedgekeurd volgens DIN EN 1822:2019 en DIN EN 60335-2-69 en vangt op betrouwbare wijze zelfs de kleinste deeltjes af, zoals de COVID-19-virussen. De T-Serie levert een waardevolle bijdrage aan het schoonhouden van de lucht en het beschermen van de gezondheid – en zorgt voor een veilige en hygiënische werkomgeving voor schoonmaakpersoneel en klanten.
Het slimme netsnoer oprolsysteem
Efficiëntie op rolletjes: De nieuwe T-Serie netsnoer modellen zijn uitgerust met een handig, handbediend oprolsysteem - voor meer gemak en efficiëntie. Het 12 meter lange snoer kan in enkele seconden worden opgerold, zodat u zonder vertraging en zonder tijdverspilling efficiënt verder kunt werken - het vervelende uit de war halen behoort tot het verleden. Het netsnoer met stekkers is eenvoudig en snel te vervangen, waardoor de uitvaltijd tot een minimum wordt beperkt en een schoonmaakproces zonder onderbrekingen mogelijk maakt. Het slimme netsnoer oprolsysteem bespaart tijd, verhoogt de productiviteit en past zich aan elke schoonmaaktaak moeiteloos aan.
eco!efficiency-stand
Langere accuduur, stil in gebruik: De eco!efficiency-modus van de nieuwe T-Serie zorgt bij de accu-modellen voor een uiterst zuinige en stille werking. Deze technologie is speciaal ontwikkeld om maximale prestaties te leveren met een minimaal energieverbruik, waardoor een langere gebruiksduur van de accu wordt gegarandeerd. Met onze Battery Power+ 36/75 accu is een schoonmaaktijd tot wel 68 minuten mogelijk met één keer opladen - ideaal voor langdurig gebruik zonder onderbrekingen. Bovendien vermindert de eco!efficiency-modus het geluid tijdens het werken, zodat de apparaten overdag, zonder dat ze storen, gebruikt kunnen worden.
36-V-Accu-power
Krachtige prestaties: de accu-aangedreven modellen in de nieuwe T-Serie maken gebruik van ons krachtige 36-Volt-Accuplatform, dat maximale efficiëntie en een lange gebruiksduur garandeert. Voor optimale prestaties adviseren wij het gebruik van onze Battery Power+ accu's.
Battery Power+ 36/60 (2.042-022.0)
Battery Power+ 36/75 (2.445-043.0)
Gebruiksduur accu (min)
50 (eco) / 22 (BP+36/60)
68 (eco) / 31 (BP+36/75)