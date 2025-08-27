De nieuwe T-Serie

Materialen met verantwoordelijkheidsbesef Een schone zaak:

De nieuwe Kärcher T-Serie geeft een sterk signaal af als het gaat om duurzaamheid door milieuvriendelijke materialen en innovatieve productietechnologie te combineren. De apparaten bestaan voor 45 procent uit recyclaat, postindustrieel hergebruikt kunststof. Dit bespaart tijdens de productie tot wel 2 kilo zuiver kunststof per apparaat. Postindustrieel recyclaat is een waardevol materiaal dat wordt teruggewonnen uit productieresten zoals afkeur, snijresten en overtollig materiaal en wordt direct weer terug in de cyclus gebracht. Er wordt minder afval naar de stortplaats gebracht, er wordt bespaard op natuurlijke grondstoffen en het milieu wordt zo ontzien. Het milieubewuste materiaal vermindert het energieverbruik bij de productie en ook aanzienlijk de vraag naar nieuwe grondstoffen.

Daarnaast zijn er nog andere belangrijke factoren: De apparaten van de T-Serie zijn niet alleen duurzaam geproduceerd, maar ook milieuvriendelijk verpakt. Voor ons geen halve maatregelen. Daarom is onze verpakking gemaakt van 80% gerecycled karton - zonder dat er sprake is van enige kunststof coating. Dit betekent dat het karton met een gerust geweten terug in de kringloop kan worden gebracht voor verdere papierrecycling. Met de T-Serie laten we zien hoe technologische innovatie en ecologische verantwoordelijkheid hand in hand kunnen gaan gedurende de gehele productie- en gebruikscyclus - duurzaam, innovatief en opnieuw ontworpen.