Accu-aangedreven stofzuiger T 15/1 Bp
Robuust, hoge zuigkracht en ergonomisch: de accu-stofzuiger T 15/1 Bp is duurzaam gemaakt van 45% gerecycled materiaal¹⁾ en doet niet onder aan netstroom aangedreven stofzuigers.
De accu-stofzuiger T 15/1 Bp van Kärcher staat voor duurzaamheid, lange levensduur en een aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding. Bovendien overtuigt hij door robuustheid, uitgebreide accessoires en dankzij de krachtige Kärcher Battery Power+ accu's (36 V) uitstekende zuigkracht. Dankzij productie uit 45 procent gerecycled materiaal¹⁾ blijven grondstofbronnen behouden en wordt de energiebehoefte verlaagd. De krachtige T 15/1 Bp kenmerkt zich door een geluidsarme werking (57 dB[A]) en kan daardoor op ieder moment op geluidsgevoelige locaties worden ingezet. De compacte stofzuiger is wendbaar en kantelbestendig, de container heeft een inhoud van 15 liter. Hij beschikt over een draaggreep met inklapfunctie, is ergonomisch en kan dicht tegen het lichaam worden getransporteerd. Hij is ook extreem robuust, net als het chassis, de behuizing, de bumpers en de grote wielen. Het meegeleverde spleetmondstuk kun je altijd binnen handbereik op de stofzuiger opbergen. Optioneel is ook een zeer effectief HEPA-14-filter verkrijgbaar. Houd er bij het bestellen rekening mee dat voor dit model de accu en de bijbehorende snellader apart besteld moeten worden.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaalProductie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie. Lagere CO₂-uitstoot door productie uit gerecycled materiaal.
eco!efficiëntie-modusDuurzaam door vermindering van de energiebehoefte. Vermindert geluidsoverlast en geluidsoverlast. Verlengt de batterijduur.
Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerpHiermee kunt u hem dicht bij uw lichaam dragen voor comfortabel transport. Ergonomische elleboog en draaggreep. Ruimtebesparend en slim: snel opbergen gemakkelijk gemaakt.
Laag bedrijfsgeluid van slechts 57 dB(A)
- Ideaal voor werkzaamheden in geluidsgevoelige ruimtes.
- Minder geluidsoverlast, zelfs 's nachts.
- Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.
Lichtgewicht
- Moeiteloos transport mogelijk, zelfs met één hand.
- Makkelijk over bordessen en trappen te dragen.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform
- Compatibel met: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-accu's.
- Handige weergave van de resterende batterijduur op de accu zelf.
- De krachtige accu is snel en eenvoudig te vervangen.
Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
- 2 grote knoppen: aan/uit-schakelaar en eco!efficiency-modus.
- Snelle en eenvoudige bediening met de voet of met de hand.
- Praktische parkeerpositie voor nette opslag.
Het zeer effectieve HEPA-14-filter kan als optie worden besteld
- Voor de hoogste veiligheidsnormen op hygiënegevoelige locaties.
- Hoge filtratie- en scheidingsefficiëntie: 99,995%.
Permanente hoofdfiltermand
- Duurzaam, robuust en duurzaam.
- Gemaakt van versterkt fleece.
- Handwas op 30°C en herbruikbaar.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Het spleetmondstuk kan handig in de kop van het apparaat worden opgeborgen.
- Accessoires zijn ruimtebesparend en altijd binnen handbereik opgeborgen.
- Veilig en comfortabel transport van apparaat en accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Containerinhoud (l)
|15
|Materiaal reservoir
|Kunststof met gerecycled materiaal
|geluidsniveau (dB(A))
|57
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (W)
|500
|Vacuüm (mbar/kPa)
|223 / 22
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 150 (7,5 Ah)
|Looptijd per acculading (/min)
|eco!efficiency-stand: / max. 66 (7,5 Ah) Power mode: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency-stand: / max. 50 (6,0 Ah) Power mode: / max. 22 (6,0 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|58 / 81
|Laadstroom (A)
|6
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|7,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|430 x 255 x 405
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 505 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Staal, verchroomd
- verdeelstuk: Antistatisch met valse luchtschuif
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Spleetmondstuk
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
- Permanente filtermand: Fleece
Uitvoering
- eco!efficiëntie-modus
- Opvouwbare ergonomische draaggreep
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, winkels en schoonmaak van gebouwen
- Harde vloeren
- vloerbedekking
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen T 15/1 Bp
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.