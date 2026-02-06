Stofzuiger T 15/1
Ultrastil, duurzaam en lange levensduur: de T 15/1 droogzuiger, gemaakt van 45% gerecycled materiaal*, biedt uitstekende zuigprestaties en een ergonomisch, gebruiksvriendelijk ontwerp.
Onze droogzuiger T 15/1 bestaat voor 45 procent uit gerecycled materiaal* en is daarom grondstofbesparend geproduceerd. Hij overtuigt door zijn uitstekende zuigkracht, ultrastille werking, duurzaamheid, robuustheid en een uitstekende prijs-prestatieverhouding. De lange levensduur blijkt onder meer uit het robuuste chassis, de behuizing, de bumper en de grote wielen. Ondanks de hoge zuigkracht bedraagt het bedrijfsgeluid van de T 15/1 slechts 52 dB(A). Dankzij deze ultrastille werking kan hij op elk moment worden ingezet voor schoonmaak overdag en op geluidsgevoelige locaties. De compacte stofzuiger is stabiel en wendbaar en kan dankzij de scharnierende draagbeugel ergonomisch en dicht aan het lichaam worden gedragen. De containerinhoud van de stofzuiger is 15 liter. Het meegeleverde spleetmondstuk kan dankzij het geïntegreerde opbergvak voor accessoires altijd binnen handbereik worden opgeborgen op de T 15/1. Een zeer effectief HEPA-14 filter kan als optie worden aangeschaft.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaalProductie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie. Het gebruik van recyclaat vermindert de CO₂-uitstoot.
Ultrastil: vrijwel stil werken met slechts 52 dB(A)Ideaal voor schoonmaak overdag. Minder geluidsoverlast, zelfs 's nachts. Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.
Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerpErgonomisch transport: kan dicht bij het lichaam worden gedragen. Ergonomische elleboog en comfortabele draaggreep. Ruimtebesparend en slim: snel opbergen gemakkelijk gemaakt.
Insteekbare stroomkabel
- Eenvoudige, snelle vervanging van de stroomkabel, zelfs zonder voorafgaande kennis.
- Het reinigingsproces kan naadloos doorgaan.
- Bespaart onnodige en hoge servicekosten.
Slim, handmatig kabelopwindsysteem
- Rol het netsnoer eenvoudig in een mum van tijd op.
- Bespaart tijd: rolt de kabel in slechts enkele seconden op.
- Het netsnoer draait niet en is altijd opgerold.
Lichtgewicht
- Moeiteloos transport mogelijk, zelfs met één hand.
- Makkelijk over bordessen en trappen te dragen.
Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
- Grote knop om aan/uit te zetten.
- Snelle en eenvoudige bediening met de voet of met de hand.
- Praktische parkeerpositie voor nette opslag.
Het zeer effectieve HEPA-14-filter kan als optie worden besteld
- Voor de hoogste veiligheidsnormen op hygiënegevoelige plaatsen.
- Hoge filtratie- en scheidingsefficiëntie: 99,995%.
Permanente hoofdfiltermand
- Duurzaam, robuust en duurzaam.
- Gemaakt van fleece.
- Handwas op 30°C en herbruikbaar.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Het spleetmondstuk kan handig in de kop van het apparaat worden opgeborgen.
- Ruimtebesparend opbergen, altijd bij de hand.
- Veilig en comfortabel transport van apparaat en accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|185 / 18
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (W)
|585
|Containerinhoud (l)
|15
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|12
|geluidsniveau (dB(A))
|52
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|440 x 250 x 410
* Alle kunststof onderdelen behalve accessoires.
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- verdeelstuk: Antistatisch met valse luchtschuif
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 505 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Staal, verchroomd
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Spleetmondstuk
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
- Permanente filtermand: Fleece
Uitvoering
- Materiaal reservoir: Kunststof met gerecycled materiaal
- Slim kabelopwikkelsysteem
- Insteekbare stroomkabel: standaard
- Opvouwbare ergonomische draaggreep
- Parkeerstand voor vloerzuigmond
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, winkels en schoonmaak van gebouwen
- Harde vloeren
- vloerbedekking
- Reiniging overdag
Accessoires
Reserveonderdelen T 15/1
Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.