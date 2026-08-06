Accu-aangedreven stofzuiger T 10/1 Bp
Robuust, hoge zuigkracht en ergonomisch: de accu-stofzuiger T 10/1 Bp is duurzaam gemaakt van 45% gerecycled materiaal¹⁾ en doet niet onder aan netstroom aangedreven stofzuigers.
Hotels en recreatie, maar ook de detailhandel of de gebouwenreiniging profiteren enorm van de uitstekende zuigkracht en de stille werking van slechts 57 dB(A) van onze T 10/1 Bp accu-stofzuiger. De stofzuiger is duurzaam gemaakt uit 45 procent gerecycled materiaal¹⁾ overtuigt door uitstekende reinigingsprestaties, robuustheid en een goede prijs-prestatieverhouding. Dankzij de krachtige Kärcher Battery Power+ accu's met 36 volt behaalt de stofzuiger uitstekende schoonmaakresultaten. De T 10/1 Bp is compact, stabiel en wendbaar; de inhoud bedraagt 10 liter. De flexibele draaggreep maakt ergonomisch en comfortabel transport mogelijk. Dankzij het geïntegreerde opbergvak voor accessoires kan het meegeleverde spleetmondstuk op de T 10/1 Bp altijd binnen handbereik worden opgeborgen. Een zeer effectief HEPA-14-filter kan als optie worden aangeschaft. Houd er bij het bestellen rekening mee dat voor deze toestelversie de accu en de bijbehorende snellader apart besteld moeten worden.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaalProductie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie. Lagere CO₂-uitstoot door productie uit gerecycled materiaal.
eco!efficiëntie-modusDuurzaam door vermindering van de energiebehoefte. Vermindert geluidsoverlast en geluidsoverlast. Verlengt de batterijduur.
Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerpErgonomisch transport: kan dicht bij het lichaam worden gedragen. Ergonomische elleboog en comfortabele draaggreep. Ruimtebesparend en slim: snel opbergen gemakkelijk gemaakt.
Laag bedrijfsgeluid van slechts 57 dB(A)
- Ideaal voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
- Minder geluidsoverlast, zelfs 's nachts.
- Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.
Lichtgewicht
- Moeiteloos transport mogelijk, zelfs met één hand.
- Makkelijk over bordessen en trappen te dragen.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform
- Compatibel met: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-accu's.
- Handige weergave van de resterende batterijduur op de accu zelf.
- De krachtige accu is snel en eenvoudig te vervangen.
Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
- 2 grote knoppen: aan/uit-schakelaar en eco!efficiency-modus.
- Snelle en eenvoudige bediening met de voet of met de hand.
- Praktische parkeerpositie voor nette opslag.
Het zeer effectieve HEPA-14-filter kan als optie worden besteld
- Voor de hoogste veiligheidsnormen op hygiënegevoelige locaties.
- Hoge filtratie- en scheidingsefficiëntie: 99,995%.
Permanente hoofdfiltermand
- Duurzaam, robuust en duurzaam.
- Gemaakt van versterkt fleece.
- Handwas op 30°C en herbruikbaar.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Het spleetmondstuk kan handig in de kop van het apparaat worden opgeborgen.
- Ruimtebesparend opbergen, altijd bij de hand.
- Veilig en comfortabel transport van apparaat en accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Containerinhoud (l)
|10
|Materiaal reservoir
|Kunststof met gerecycled materiaal
|geluidsniveau (dB(A))
|57
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (W)
|500
|Vacuüm (mbar/kPa)
|223 / 22
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 150 (7,5 Ah)
|Looptijd per acculading (/min)
|eco!efficiency-stand: / max. 66 (7,5 Ah) Power mode: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency-stand: / max. 50 (6,0 Ah) Power mode: / max. 22 (6,0 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|58 / 81
|Laadstroom (A)
|6
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|440 x 250 x 355
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 505 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Staal, verchroomd
- verdeelstuk: Antistatisch met valse luchtschuif
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Spleetmondstuk
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
- Permanente filtermand: Fleece
Uitvoering
- eco!efficiëntie-modus
- Opvouwbare ergonomische draaggreep
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, winkels en schoonmaak van gebouwen
- Harde vloeren
- vloerbedekking
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen T 10/1 Bp
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.