Kärchers originele droogijsreiniger, de IB 15/80, is ontwikkeld voor de hoogstaande reiniging en restauratie van heel wat verschillende voorwerpen en oppervlaktes. De nieuwe, lichtere en meer compacte IB 7/40 biedt heel wat van de voordelen van het grotere apparaat, maar heeft een veel kleinere persluchttoevoer nodig, wat het apparaat ideaal maakt voor persluchtsystemen binnen. De droogijsreinigingstechnologie van Kärcher is een niet-agressieve, maar grondige manier om gereedschap, mallen, oppervlaktes en machines te reinigen met een minimum aan voorbereidings- en stilstandtijden. De droogijspellets worden in een persluchtstroom geïnjecteerd, versneld tot snelheden boven 150 m/s en op het te reinigen oppervlak afgevuurd. De plotse afkoeling van het oppervlak veroorzaakt een thermische schok en zorgt voor barstjes in de bovenlaag. Het droogijs dringt in deze barstjes binnen, maakt het vuil los van het oppervlak, vervliegt in de atmosfeer als CO-gas en laat enkel het vuil achter. Droogijsreiniging maakt geen gebruik van chemische stoffen, produceert geen afvalwater, is milieuvriendelijk en kan worden gebruikt op plaatsen waar reinigen met water verboden of lastig is.