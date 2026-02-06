Spontane reinigingswerkzaamheden met droogijsstraalapparatuur bij machine- of voertuigonderhoud, voor reiniging in het fabricageproces of voor voertuigvoorbereiding waren tot nu toe nauwelijks denkbaar, omdat de noodzakelijke droogijslogistiek op de achtergrond te complex is voor kortdurend gebruik. Met de IB 10/8 L2P, 's werelds eerste droogijsstraalapparaat met geïntegreerde droogijsproductie uit vloeibare CO₂, is dit nu eenvoudig mogelijk. Dankzij een innovatief proces kunnen droogijspellets indien nodig direct uit vloeibare CO₂ worden gewonnen - L2P staat voor "Liquid-to-Pellet". Aangezien vloeibare CO₂ in gasflessen praktisch onbeperkt kan worden bewaard, is de tijdrovende droogijslogistiek die u gewend bent niet nodig. Bovendien vermindert het zeer lage persluchtverbruik van het apparaat de infrastructurele inspanning aanzienlijk. Tegelijkertijd blijven de voordelen van de Kärcher-droogijstechnologie volledig behouden. De IB 10/8 L2P reinigt bijzonder voorzichtig - ook bij complexe contouren zoals groeven, lagers of groeven en bij sterke vervuiling zoals ingebrande afzettingen. Daarbij worden schuurresten betrouwbaar vermeden.