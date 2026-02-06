Droogijsstraalmachine IB 10/8 L2P
De IB 10/8 L2P is 's werelds eerste droogijsstraalapparaat met geïntegreerde droogijsproductie uit vloeibare CO₂. Ideaal voor korte schoonmaakklussen zonder ingewikkelde logistiek.
Spontane reinigingswerkzaamheden met droogijsstraalapparatuur bij machine- of voertuigonderhoud, voor reiniging in het fabricageproces of voor voertuigvoorbereiding waren tot nu toe nauwelijks denkbaar, omdat de noodzakelijke droogijslogistiek op de achtergrond te complex is voor kortdurend gebruik. Met de IB 10/8 L2P, 's werelds eerste droogijsstraalapparaat met geïntegreerde droogijsproductie uit vloeibare CO₂, is dit nu eenvoudig mogelijk. Dankzij een innovatief proces kunnen droogijspellets indien nodig direct uit vloeibare CO₂ worden gewonnen - L2P staat voor "Liquid-to-Pellet". Aangezien vloeibare CO₂ in gasflessen praktisch onbeperkt kan worden bewaard, is de tijdrovende droogijslogistiek die u gewend bent niet nodig. Bovendien vermindert het zeer lage persluchtverbruik van het apparaat de infrastructurele inspanning aanzienlijk. Tegelijkertijd blijven de voordelen van de Kärcher-droogijstechnologie volledig behouden. De IB 10/8 L2P reinigt bijzonder voorzichtig - ook bij complexe contouren zoals groeven, lagers of groeven en bij sterke vervuiling zoals ingebrande afzettingen. Daarbij worden schuurresten betrouwbaar vermeden.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch spuitpistoolSnel en eenvoudig verwisselen van mondstukken dankzij snelsluitingen. Met geïntegreerde verlichting. Ice aan / uit-schakelaar direct op het pistool.
Intuïtieve en eenvoudige bedieningStraaldruk, draaiuren, straalminuten, servicetijd zijn af te lezen op het display. Hoeveelheid droogijs regelbaar met een knop. Geïntegreerde statusweergave en assistentiesystemen, bijv. Voor drukbewaking.
Veilig droogijsstralenCO₂ wordt gericht afgevoerd via de afvoerslang. Veilig gebruik, geen contact met de droogijspellets. Zelfvergrendelende pistooltrekker.
Compacte en mobiele constructie.
- Wielen en handgrepen maken mobiliteit en veilig transport mogelijk.
- Aparte opslag voor alle componenten. Geïntegreerde thuisbasis.
Specificaties
Technische gegevens
|Vermogen (kW)
|1
|Behuizing / frame
|Plastic roterende behuizing
|Getest door
|CE
|Kabellengte (m)
|5,5
|Luchtdruk (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Luchtkwaliteit
|Droog en olievrij
|Luchtstroom (m³/min)
|0,07 - 0,8
|geluidsniveau (dB(A))
|95
|Droogijspellets (diameter) (mm)
|2,5
|Droogijs verbruik (kg/u)
|2 - 8
|Vloeibaar CO2-verbruik (kg/u)
|20 - 60
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Spanning (V)
|220 - 230
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|92
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|103,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|870 x 450 x 970
Verpakkingsinhoud
- Vlakstraalsproeier, kort
- Spuitslang, 7 m, met elektrische besturingskabel en snelkoppeling
- Spuitpistool (ergonomisch en veilig)
Uitvoering
- Schakelaar "Alleen lucht" of "IJs en lucht" op het pistool
- elektronische controle
Videos
Toepassingen
- Voor het reinigen van machines, motoronderdelen, mallen en afdichtingsvlakken
- Voor het reinigen van schakelkasten, elektrische componenten en bedieningselementen
- Voor het reinigen van bekleding en textiel
- Voor het reinigen van tuingereedschap en robotmaaiers