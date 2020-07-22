Accessoires
Alles wat u nodig heeft. Met de juiste accessoires kunt u elke reinigingstaak optimaal uitvoeren. Selecteer de juiste onderdelen of sets voor uw eisen uit ons uitgebreide en geavanceerde assortiment accessoires voor stofzuigsystemen - van het reinigen van grote oppervlakken tot stationaire accessoires voor stofzuigen tijdens het productieproces.
Accessoires voor elke toepassing
Ons assortiment accessoires is modulair en kan individueel worden gecombineerd, van filter tot mondstuk. Alle accessoires zijn geleidend en verkrijgbaar in 3 nominale maten: DN 40, DN 50 en DN 70.
Accessoires voor stationaire toepassingen
Voor industriële stofzuigers en stofzuigers bij zwaar, stationair continu gebruik vindt u accessoires voor elk doel in ons assortiment accessoires, van pijpleidingen tot handmatige afzuigpunten.