Koudwater hogedrukreinigers
Koudwater hogedrukreinigers - een koude douche voor hardnekkig vuil Dagelijks schone machines, voertuigen en gebouwen: met druk en een hoge capaciteit kunnen de koudwater hogedrukreinigers ook hardnekkig vuil verwijderen. Ideaal voor plaatsen met grote oppervlakken.
Superklasse
Voor de bouw, landbouw, industrie en gemeentelijk gebruik - is een maximaal vermogen vereist. Druk, wateropbrengst en apparatuur in de superklasse zijn perfect in balans.
Middenklasse
Perfect uitgerust voor lang en intensief gebruik: de koudwater hogedrukreinigers uit de middenklasse reinigen snel en betrouwbaar machines, voertuigen of bedrijfsterreinen.
Compactklasse
Licht en krachtig: deze compacte, all-round-machines reinigen binnenplaatsen en werkplaatsen in een mum van tijd. Ze blinken uit in druk, wateropbrengst en werktijd.
Expert class
Robuust ontwerp, hoogwaardige componenten, lange levensduur, betrouwbare prestaties en uiterst eenvoudige bediening: hogedrukreinigers die zich vakkundig concentreren op de essentie en de eisen van professionele gebruikers combineren met een uitzonderlijk goede prijs-kwaliteitverhouding. Perfect voor spontaan gebruik in de handel, op de bouwplaats en in de werkplaats.
Draagbaar
De nieuwe koudwater draagbare hogedrukreinigers van Kärcher zijn lichtgewicht en compact. Deze machines zijn gemakkelijk om te vervoeren en de ideale mobiele metgezel voor alle gebruikslocaties,
Classic
Hogedrukreinigers uit de koudwater Classic-reeks zijn voorzien van krachtige en betrouwbare krukaspompen met keramische zuigers. Deze machines zijn duurzaam, stevig en bieden een onderhoudsvriendelijke toegang tot alle relevante componenten.
Speciale klasse
Uitgerust voor gemakkelijk transport op bijzonder moeilijke oppervlakken: de speciaalklasse van Kärcher verwijdert hardnekkig vuil op moeilijk bereikbare plaatsen.
HD-Trailer
Krachtige benzine of dieselmotor en een 1,000 liter watertank garanderen minstens 1 uur hogedruk reiniging op volle kracht voor de meest veeleisende reinigingstaken. Ideaal voor gebruik op bouwplaatsen, gemeentediensten of in verhuur naar andere professionele gebruikers. Verschillende configuratiemogelijkheden, extreem robuust en eenvoudig in gebruik.