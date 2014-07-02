Warmwater hogedrukreinigers

De mobiele allrounder en zelfvoorzienende oplossing voor professioneel gebruik in gemeentediensten, de bouw en de industrie. Naar wens te configureren, uiterst efficiënt, betrouwbaar en eenvoudig te bedienen. Dankzij het waterreservoir van 500 l en de dieseltank van 100 l kan de trailer tot 60 minuten onafhankelijk gebruikt worden zonder aansluiting op elektriciteit of watertoevoer.