HDS Middenklasse: Deze innovatie maakt het werk makkelijker
Onze HDS-machines combineren topprestaties en ergonomie tot in de perfectie. Verwacht het hoogste niveau van innovatie en compromisloze kwaliteit met maximale gebruiksvriendelijkheid - deze producten zijn high-end.
Ergonomie op zijn best
Bij het werken met de warmwater hogedrukreinigers staat ergonomie centraal om de gebruiker een comfortabele ervaring te bieden. De warmwater hogedrukreinigers uit de high-end lijn worden standaard geleverd met het EASY!Force hogedrukpistool. Het pistool maakt gebruik van de terugslag van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de gebruiker tot bijna nul terug te brengen. Het vermogen kan worden geregeld via Servo Control met behulp van de trigger. De 1050 millimeter lange roestvrijstalen lans is draaibaar en maakt de taak een stuk eenvoudiger.
Innovatie voor de gebruiker
Het opzetten van de hogedrukslang kost tijd. Daarom is het apparaat voorzien van een automatische slanghaspel die de insteltijden tot wel 50 procent kan verkorten. De slang van 20 meter kan eenvoudig op- en afgewikkeld worden, zelfs onder een hoek tot 45°. Dankzij de ANTI!Twist-functie raakt hij daarbij niet verstrikt. Nog een pluspunt: de Ultra Guard-slang is voorzien van een Teflon®-coating en zet nieuwe normen op het gebied van slijtvastheid.
Gebruiksvriendelijk van A tot Z
Met ons EASY-bedieningsconcept willen we de bediening van het apparaat zo eenvoudig mogelijk maken. Eén manier waarop we dit hebben gedaan is door de regelaar, die het debiet en de druk instelt, direct toegankelijk te maken via een opening in het deksel. Als alles op minimum staat, wordt het stoomniveau geactiveerd. Via het bedieningspaneel kan de temperatuur worden geregeld. Ook bij onze warmwater hogedrukreinigers zijn er voldoende praktische opbergmogelijkheden: de lans, het netsnoer, de sproeiers en het gereedschap kunnen op het apparaat worden opgeborgen. Bij de modellen zonder automatische slangoproller is er in plaats daarvan een extra opbergvak aanwezig. Last but not least zijn er 2 reinigingsmiddeltanks met nauwkeurige meet- en spoelfunctie en zijn alle onderhoudsrelevante componenten snel toegankelijk.
Gemakkelijk manoeuvreren
Onze warmwater hogedrukreinigers zijn ontworpen volgens het joggerprincipe, zodat het verplaatsen zo moeiteloos mogelijk gaat. Dit wordt makkelijker gemaakt dankzij de grote banden, 2 zwenkwielen, een opstapje en ergonomische handgrepen.
Levensduur in gedachten
Hoogwaardige materialen en beproefde technologie maken onze warmwater hogedrukreinigers tot een veilige investering. Een axiale plunjerpomp met keramische zuigers, een watergekoelde, langzaam lopende 4-polige elektromotor en beproefde brandertechnologie zorgen voor een lange levensduur. De plastic kap beschermt alle gevoelige componenten, zelfs in moeilijke situaties. Ook aan boord is een ontkalkingstank die verkalking voorkomt - een pluspunt voor de levensduur van de verwarmingsspiralen, vooral in gebieden met hard water.
Duurzaamheid met één druk op de knop
Afhankelijk van de soort en hoeveelheid vuil en de mate van vervuiling kan de eco!efficiency-modus worden geactiveerd. Hierdoor is energiebesparend en duurzaam reinigen op een temperatuur van 60 °C mogelijk.
100 procent operationele betrouwbaarheid
Een groot waterfilter, veiligheidskleppen, temperatuurregelaar, uitlaatgassensor en zacht dempingssysteem (SDS) zorgen ervoor dat de bedrijfszekerheid te allen tijde gegarandeerd is.
HDS Middenklasse Classic: Robuuste partner voor zwaar werk
Onze Classic-apparaten zijn afgestemd op ruwe toepassingen. Betrouwbare techniek, eenvoudige bediening en robuuste constructie. Goed passende accessoires en topkwaliteit tegen aantrekkelijke prijzen: dat is de Classic-lijn.
Robuust en duurzaam
Warmwater hogedrukreinigers, ontwikkeld voor zware bedrijfsomstandigheden: dat zijn onze HDS Classic-apparaten. Ze hebben een stalen buizenframe en een robuuste, krachtige krukaspomp met keramische zuigers. De beproefde watergekoelde, langzaam lopende 4-polige elektromotor is zeer duurzaam. Een groot waterfilter beschermt grotere vuildeeltjes tegen het binnendringen van het apparaat, waardoor schade aan de pomp wordt voorkomen.
Krachtig en duurzaam
De apparaten uit de Middenklasse bieden een werkdruk tot 200 bar en een maximaal debiet van 1300 l/u. Hierdoor krijgt het meest hardnekkige vuil geen schijn van kans. Afhankelijk van de soort en hoeveelheid vuil en de mate van vervuiling kan de eco!efficiency-modus worden geactiveerd. Hierdoor is energiebesparend en duurzaam reinigen op een temperatuur van 60 °C mogelijk.
Intuïtief en gemakkelijk te onderhouden
Het EASY-bedieningsconcept maakt onze apparaten zeer eenvoudig in gebruik. Zo kunnen de hoeveelheid water en de druk direct op de pomp individueel worden aangepast. Een centrale draaiknop zorgt voor een intuïtieve bediening. Bovendien kunnen accessoires zoals de slang of spuitlans snel op het apparaat worden opgeborgen. Dankzij het open ontwerp zijn alle voor het gebruik benodigde componenten snel toegankelijk, wat een hoge mate van onderhoudbaarheid garandeert.
Veilig en mobiel
Lekbestendige grote banden zorgen voor gemakkelijke navigatie en probleemloze werking, zelfs op ruw terrein. Bovendien is in het stalen buizenframe een kraanhaak geïntegreerd om het laden met de kraan te vergemakkelijken.
Economisch
De warmwater hogedrukreinigers uit de HDS Classic-serie concentreren zich op de essentiële basisfuncties en hun accessoires zijn teruggebracht tot de essentie. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit en topprestaties van Kärcher verkrijgbaar zijn tegen een betaalbare prijs.