Gebruiksvriendelijk van A tot Z

Met ons EASY-bedieningsconcept willen we de bediening van het apparaat zo eenvoudig mogelijk maken. Eén manier waarop we dit hebben gedaan is door de regelaar, die het debiet en de druk instelt, direct toegankelijk te maken via een opening in het deksel. Als alles op minimum staat, wordt het stoomniveau geactiveerd. Via het bedieningspaneel kan de temperatuur worden geregeld. Ook bij onze warmwater hogedrukreinigers zijn er voldoende praktische opbergmogelijkheden: de lans, het netsnoer, de sproeiers en het gereedschap kunnen op het apparaat worden opgeborgen. Bij de modellen zonder automatische slangoproller is er in plaats daarvan een extra opbergvak aanwezig. Last but not least zijn er 2 reinigingsmiddeltanks met nauwkeurige meet- en spoelfunctie en zijn alle onderhoudsrelevante componenten snel toegankelijk.