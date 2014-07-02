Stationaire hogedrukreinigers

Stationaire hogedrukreinigers – één basis, vele toepassingsgebieden. De stationaire hogedrukreinigers van Kärcher zijn geschikt voor ruimtes waar ruimtebesparend reinigen en desinfecteren vereist is.

Kärcher Warmwater

De olie- of gasgestookte stationaire warmwaterhogedrukreinigers bieden een hoge reinigingsprestatie en maximale efficiëntie.

Kärcher Koudwater

Stationaire koudwaterhogedrukreinigers zijn zeer flexibel en geschikt voor elke toepassing, met een waterinlaattemperatuur tot 85 °C en de optionele werking met meerdere lansen.

Kärcher Warmwatergeneratoren

Als er geen warm water uit de kraan komt en er geen olie- of gasboilers geïnstalleerd kunnen worden, worden elektrische warmwatergeneratoren gebruikt.

