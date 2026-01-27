As- en droogzuiger AD 4 Premium
Eenvoudig as verwijderen zonder in contact te komen met vuil: de duurzame AD 4 Premium as- en droogzuiger met metalen reservoir van 17 liter, filterreiniging en energieklasse A+ (schaal A+++ tot D).
De AD 4 Premium as- en droogstofzuiger met 600 watt zuigturbine en uitblaasfilter overtuigt door zijn hoge en langdurige zuigkracht. Het geïntegreerde filterreinigingssysteem reinigt het verstopte filter met één druk op de knop, waardoor de zuigkracht in een mum van tijd weer wordt verhoogd. Een 1-delig filtersysteem (met robuust vlakpfilter en metalen grofvuilfilter) en een praktische handgreep aan de container zorgen ervoor dat de vuilcontainer snel en gemakkelijk kan worden geleegd zonder contact met vuil. Bovendien bieden hoogwaardige, vlamvertragende materialen maximale veiligheid bij het opnemen van as. En dankzij de schuine handbuis worden asresten eenvoudig volledig opgezogen - zelfs in hoeken en moeilijk bereikbare plekken in de haard. Samen met het meegeleverde vloermondstuk voor het reinigen van harde oppervlakken en de roestvrijstalen zuigbuizen is de AD 4 Premium overal inzetbaar als volwaardige droogstofzuiger. Ook praktisch: het opbergvak voor accessoires voor de kabel en de schuine positie voor de zuigslang of zuigbuizen met vloermondstuk, handig bij werkonderbrekingen.
Kenmerken en voordelen
Kärcher ReBoost filterreinigingGeïntegreerde filterreiniging met een druk op de knop. Voor een hoog en lang aanhoudend zuigvermogen. Geschikt voor zuigen van grote hoeveelheden vuil.
1-delig filtersysteemBestaat uit vlak-, metaal- en grofvuilfilter. Met afzonderlijk uitblaasluchtfilter (alleen AD 4 Premium). Veel gebruiksgemak: eenvoudig filter uitnemen en reservoir reinigen zonder contact met het vuil.
Vlamvertragend materiaal, metalen reservoir en ommantelde metalen slangVoor maximale veiligheid bij het opzuigen van as, ook bij onjuist gebruik.
Speciale toebehoren voor gebruik als stofzuiger
- Ook geschikt voor zuigen van harde vloeren.
- Kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen.
Gebogen handgreep
- Voor grondige reiniging van alle hoeken en moeilijk te bereiken plaatsen in een haard.
1.7 m zuigslang van ommanteld metaal
- Voor veilig werken.
- Hoge buigzaamheid en flexibiliteit.
Pull & Push sluitsysteem
- Snel en handige opening, sluiting en leegmaken van het vuilreservoir.
Praktische handgreep op reservoir.
- Reservoir comfortabel legen.
- Geen contact met vuil.
Praktisch opbergvak voor accessoires in het apparaat + parkeerstand
- Meegeleverde accessoires en de aansluitkabel ruimtebesparend, veilig en binnen handbereik opbergen.
- Ideaal om tijdens pauzes de vloerzuigmond en de zuigslang op de zuigbuis te parkeren.
Geïntegreerde filterreiniging met een druk op de knop.
- Flexibele handeling.
- Hoge bewegingsvrijheid.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|600
|Zuigkracht (W)
|150
|Vacuüm (mbar)
|max. 215
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 42
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|17
|Materiaal reservoir
|Metaal
|Stroomkabel (m)
|4
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|<= 80
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|365 x 330 x 565
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 1.7 m
- Materiaal van de zuigslang: Metaal, ommanteld
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Zuigmond (droogzuigen): Vlamvertragend
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Polyester, vlambestendig
- Uitlaatluchtfilter
- Grofvuilfilter
- Grofvuilfilter, materiaal: Metaal
Uitvoering
- Filterreinigingsfunctie
- Comfortabele draaggreep
- Parkeerpositie voor zuigslang
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Kabel haak
- Wielen
- Opbergruimte voor kleine accessoires
Videos
Toepassingen
- As
- Haarden, kachels,…
- Barbecues
- Met speciale accessoires voor gebruik als droogzuiger
- Opzuigen van droog vuil.
- Werkplaats
- Garage
- Kelder
- Hobbykamer
Accessoires
Reserveonderdelen AD 4 Premium
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.