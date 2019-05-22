Accu-aangedreven nat- & droogzuigers
Onbeperkte vrijheid - in de schuur, in de auto of op het terras: de veelzijdige 18 V / 36 V multifunctionele accuzuiger bestrijdt elk type vuil. Of het nu nat of droog vuil is, de verwisselbare accu garandeert dat de apparaten altijd klaar zijn voor gebruik - zelfs als er geen stopcontact in de buurt is. En voor nog meer flexibiliteit kunnen de accu’s ook worden gebruikt in andere Kärcher apparaten uit het 18 V of 36 V accuplatform.
THERE’S NO STOPPING YOUR WOW.
Zonder snoeren dus absolute vrijheid! Omdat er geen snoeren meer zijn die hem tegenhouden, kent je alleszuiger WD 3-18 geen grenzen. Zo kan je zonder obstakels aan de gang met elke reinigingsklus, overal in huis of ver daarbuiten. Dankzij de real-time technologie zie je altijd hoeveel acculading én tijd je nog hebt. Nat of droog, grof of fijn, binnen of buiten – het maakt gewoon niet uit, je bent elk soort vuil de baas. De superieure zuigkracht in het WD Battery-assortiment en de effectieve vuilverwijdering op alle vloeroppervlakken zullen de WOW overal terugbrengen, altijd.
Kenmerken
18 V verwisselbare accu – Te gebruiken met alle apparaten uit het 18 V Kärcher accuplatform.
De accustatus wordt altijd weergegeven op het LCD-scherm (Real Time Technology).
Praktische opbergruimte voor accessoires: ruimtebesparende, veilige en goed toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
Slangopbergvak aan de apparaatkop: De afzuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen.
Opbergruimte: Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Blaasfunctie voor moeilijk bereikbare plekken.
Tussentijds vastzetten van de handgreep op de apparaatkop.
"Pull & Push"-sluitsysteem: Voor snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Eenvoudig nat vuil en water opzuigen – zowel kleine als grote hoeveelheden water.
Ergonomisch gevormde draagbeugel.
Speciale vloerzuigmond.
Highlights
Maximale bewegingsvrijheid en altijd meteen klaar voor gebruik
Moet je de auto stofzuigen zonder dat er een stopcontact in de buurt is? Geen probleem dankzij onze draadloze accu-aangedreven nat- & droogzuigers.
Producten
18 V Kärcher Battery Power
WD 3-18 Battery Set/WD 3-18 S Battery Set
Spanning: 18 V
Stroomverbruik: 225 W
Tankinhoud: 17 l
Lengte zuigslang: 2 m
Accuduur: ca. 20 min*
Gewicht zonder accessoires: 3.8 kg/4.1 kg
Kierenmondstuk: Ja
Bekledingmondstuk: Nee
Vloermondstuk: Ja
Acculader inbegrepen: Battery Power 18 V standaard lader
Accu inbegrepen: 18 V/5.0 Ah
* Maximale prestaties met een 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare accu.
Voor nog meer vuil en ook voor natzuigen: de WD 3-18 met robuust kunststof reservoir en de WD 3 18 S met roestvrijstalen regenton. Deze bieden een extra containerinhoud van 5 liter ten opzichte van de WD 2-18 en maken, met de meegeleverde 5,0 Ah verwisselbare accu, indruk met tweemaal de ononderbroken looptijd van 20 minuten.
WD 2-18 Battery Set
Spanning: 18 V
Stroomverbruik: 225 W
Tankinhoud: 12 l
Lengte zuigslang: 1,80 m
Accuduur: ca. 10 min*
Gewicht zonder accessoires: 3.4 kg
Kierenmondstuk: Ja
Bekledingsmondstuk: Nee
Vloermondstuk: Ja
Acculader inbegrepen: Battery Power 18 V standaard lader
Accu inbegrepen: 18 V/2.5 Ah
* Maximale prestaties met een 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare accu.
Compact en flexibel. De WD 2-18 accu-nat- & droogzuiger biedt een goede zuigkracht en een hoge mate van veelzijdigheid. In vergelijking met de kleinere WD 1 Compact, wordt de WD 2-18 geleverd met een vloermondstuk en op wielen, en biedt hij een 5 liter grotere afvalcontainer.
WD 1 Compact Battery Set
Spanning: 18V
Stroomverbruik: 230W
Tankinhoud: 7 l
Lengte slang: 1,20 m
Autonomie batterij: ca. 10 minuten*
Gewicht zonder accessoires: 3,1 kg
Kierenzuigmond: ja
Bekledingszuigmond: ja
Vloerzuigmond: nee
Oplader inbegrepen in de 'Set'-versie: standaard 18 V
Accu inbegrepen in de 'Set'-versie: 18 V/2,5 Ah
* Maximale prestaties met een 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare accu
Snel uw auto stofzuigen? Geen probleem! Dankzij de speciale accessoires voor auto-interieurreiniging en het compacte ontwerp overtuigt de accu-stofzuiger op het 18 V Kärcher Battery Power-accuplatform door zijn veelzijdigheid en verlegt hij de grenzen van het schoonmaken. Een kleine krachtpatser!
36 V Kärcher Battery Power
WD 3 Battery Set/WD 3 Battery Premium Set
Spanning: 36 V
Stroomverbruik: 300 W
Tankinhoud: 17 l
Lengte zuigslang: 2 m
Accuduur: ca. 15 min*
Gewicht zonder accessoires: 5.2 kg/5.5 kg (premium)
Kierenzuigmond: Ja
Bekledingzuigmond: Nee
Vloerzuigmond: Ja
Acculader inbegrepen: Battery Power 36 V standaard lader
Accu inbegrepen: 36 V/2.5 Ah
* Maximale prestaties met een 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare batterij
Meer bewegingsvrijheid dan ooit tevoren, maar met extra zuigkracht! De WD 3 Battery droog- en natzuiger biedt snoerloze vrijheid en toch volledige functionaliteit. Of het vuil nu grof, fijn, nat of droog is - de WD 3 Battery kan het allemaal oppakken.