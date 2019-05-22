Accu-aangedreven nat- & droogzuigers

THERE’S NO STOPPING YOUR WOW.

Zonder snoeren dus absolute vrijheid! Omdat er geen snoeren meer zijn die hem tegenhouden, kent je alleszuiger WD 3-18 geen grenzen. Zo kan je zonder obstakels aan de gang met elke reinigingsklus, overal in huis of ver daarbuiten. Dankzij de real-time technologie zie je altijd hoeveel acculading én tijd je nog hebt. Nat of droog, grof of fijn, binnen of buiten – het maakt gewoon niet uit, je bent elk soort vuil de baas. De superieure zuigkracht in het WD Battery-assortiment en de effectieve vuilverwijdering op alle vloeroppervlakken zullen de WOW overal terugbrengen, altijd.