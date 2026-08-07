Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact, SE 2 Spot
Snelle en druppelvrije schoenreiniging: de Shoe!Cleaner is het perfecte accessoire voor de SE 3-18 Compact-stofzuiger voor een grondige en gemakkelijke reiniging van sport- en vrijetijdsschoenen.
De innovatieve Kärcher Shoe!Cleaner reinigt verschillende soorten sport- en vrijetijdsschoenen snel, grondig en druppelvrij. Dit betekent dat bijvoorbeeld hardloop- en wandelschoenen of zelfs sneakers gemakkelijk in huis kunnen worden gereinigd zonder dat er vuil in het interieur ontstaat. Dankzij de verwisselbare borstelringen kunnen zowel de zool als het oppervlak van de schoenen snel en grondig worden gereinigd. De zachte borstelharen maken een effectieve en zachte reiniging van nog gevoeligere materialen mogelijk. Dankzij de automatische wateraanzuiging tijdens het reinigen zijn de schoenen binnen een mum van tijd droog. De Shoe!Cleaner maakt bovendien indruk met een spoelfunctie tijdens het reinigen, waardoor accessoires niet vuil worden. De Shoe!Cleaner is de ideale en betrouwbare aanvulling op de SE 3-18 Compact stofzuiger voor elke schoenreiniging.
Kenmerken en voordelen
Innovatieve Kärcher-technologie voor optimale reinigingsresultatenVerwisselbare borstelring voor een grondige reiniging van zolen en bovenmateriaal van schoenen. Druppelvrije toepassing dankzij automatische waterafzuiging tijdens het reinigingsproces. Gering restvocht voor een snelle droging van textieloppervlakken.
Eenvoudige en handige bedieningDe spoelfunctie tijdens het reinigen voorkomt dat de accessoires vuil worden. Handen blijven schoon en accessoires kunnen na gebruik direct worden opgeborgen. Intuïtieve bediening.
Zachte harenVuil wordt grondig en voorzichtig van schoenen verwijderd. Laat geen sporen achter bij het reinigen van gevoelige bovenmaterialen.
Geschikt voor de waszuigers SE 3-18 Compact en SE 2 Spot
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|115 x 59 x 42
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- Laarzen/wandelschoenen